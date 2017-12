Băncile, la adăpost de rambursarea anticipată a finanţărilor externe

Sistemul bancar din România este ferit în proporţie de 99% de riscul rambursării anticipate a împrumuturilor către băncile mamă. Cu alte cuvinte, doar o bancă din ţara noastră, din cele 41 din sistem, are contract de rambursare anticipată a finanţărilor semnat cu banca-mamă, a declarat directorul Direcţiei de Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză. \"O singură bancă din România, cu o cotă de piaţă mare, are contract de call-option cu banca-mamă, prin care acţionarul majoritar poate cere rambursarea anticipată a unui împrumut, dar această clauză nu s-a exercitat niciodată\", a precizat Cinteză. El a mai adăugat că niciunei bănci din România nu i s-a cerut, pînă în prezent, să ramburseze împrumuturile înainte de scadenţă, sumele ieşite din sistemul bancar fiind doar datorii ajunse la maturitate, care nu au mai fost rostogolite (amînate la plată). Potrivit lui Cinteză, în cazul în care o bancă-mamă ar solicita achitarea anticipată a unei datorii, banca din România are obligaţia să înştiinţeze BNR. Soldul finanţărilor externe ale băncilor din România a ajuns la 24,294 miliarde euro la finalul lui decembrie 2008, comparativ cu 23,044 miliarde euro la 30 septembrie. Cinteză a precizat însă că vîrful pentru resursele externe atrase de băncile din România a fost atins în noiembrie 2008, depăşind 25 miliarde euro. Din suma înregistrată la finalul anului trecut, aproximativ 61% (14,77 miliarde euro) erau resurse atrase pe termen de peste un an, iar restul (9,52 miliarde euro) erau linii de finanţare pe termen scurt, respectiv cu scadenţe sub un an.