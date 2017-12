Băncile mizează pe consumul mai mare al românilor de Sărbători pentru a atrage noi clienţi

Băncile şi-au modificat ofertele în perioada sărbătorilor, prin reducerea plăţilor şi comisioanelor pînă la sfîrşitul anului şi prin tăierea dobînzilor, atît pentru creditele de consum, cît şi în cazul celor pentru locuinţe, mizînd pe înclinaţia populaţiei de a cheltui mai mult în această perioadă. Una din strategiile de atragere sau fidelizare a clienţilor este cea a creditelor mai ieftine, mai ales pentru clienţii vechi. Banca Comercială Română (BCR) acoperă, prin ofertele de sărbători, o plajă mai largă de produse, care merge de la credite de consum sau ipotecare la depozite sau leasing auto. În cazul creditelor de nevoi personale, BCR a redus dobînda la creditul produsul \"Divers Extra BCR\" pentru împrumuturile luate pînă la sfîrşitul acestui an, ceea ce dă posibilitatea unui debitor să primească cu 1.500 de lei mai mult la un credit care anterior era de maximum 24.000 de lei, a anunţat banca. Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC) a lansat, în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, o ofertă pentru creditele pentru locuinţă în lei, prin care dobînda a fost redusă cu 2%, pînă la aprox. 7,5%.

Raiffeisen Bank a inclus în oferta de sărbători reduceri ale dobînzilor pentru creditele imobiliare şi facilităţi pentru cardurile de cumpărături pentru populaţie, dar şi împrumuturi cu o perioadă de graţie de trei luni pentru firmele mici şi mijlocii. Creditul imobiliar \"Casa Ta\" este acordat pe cel mult 40 de ani, gradul de îndatorare poate merge pînă la 70%, iar clientul poate lua cel mult 500.000 de euro. Pentru creditele contractate pînă la sfîrşitul anului, dobînda este de 3,9% pentru împrumutul în franci elveţieni şi de 5,5% pentru împrumutul în lei. În luna decembrie, UniCredit Ţiriac Bank a lansat, în parteneriat cu Metro Cash and Carry, promoţia pentru creditul de consum adresată clienţilor Metro, în cele 23 de magazine din toată ţara. Banca Transilvania oferă diverse facilităţi în perioada sărbătorilor pentru clienţii care deţin sau solicită, pînă la sfîrşitul anului, un card de credit. Oferta se referă la cardul de credit MasterCard Forte, pentru care clientul beneficiază de o perioadă de graţie de cel mult 55 de zile. Cardul este emis pe o perioadă de doi ani. Limita creditului acordat este de cel mult \"cinci venituri eligibile, în funcţie de scoring, dar nu mai mult de 5.000 de euro, în condiţiile încadrării în gradul de îndatorare\", explică reprezentanţii băncii. Pentru acest tip de card, solicitat pînă la sfîrşitul anului, comisionul este nul pentru toate cumpărăturile efectuate la comercianţi, indiferent dacă operaţiunile au loc în ţară sau în străinătate.

Pentru cardul de cumpărături de la Raiffeisen, solicitate în perioada 3 decembrie 2007 - 29 februarie 2008, clienţii beneficiază de anularea taxei de administrare în primul an, dacă efectuează cel puţin o tranzacţie cu acest card pînă la 31 martie 2008. Raiffeisen Bank acordă, pînă la sfîrşitul acestui an, şi credite pentru IMM cu o perioadă de graţie de trei luni, în care firma plăteşte doar dobînda la sold, nu şi rata din credit, şi este scutită de plata comisioanelor. Oferta de sărbători a Alpha Bank include anularea comisionului de acordare, de 2% din valoarea unuia dintre creditele Alpha Housing în perioada 20 octombrie-31 decembrie 2007. Gradul de îndatorare la Alpha Bank poate ajunge pînă la 65%, în funcţie de nivelul venitului lunar net al clientului sau familiei acestuia. Banca Românească acordă, în perioada sărbătorilor de iarnă, un împrutut în lei cu dobîndă fixă de 8,5% în primul an de creditare. Reprezentanţii băncii au explicat că, dintre produsele de finanţare oferite populaţiei, cel mai solicitat a fost creditul de tip ipotecar. OTP oferă, între 3 decembrie 2007 şi 31 ianuarie, o reducere de 7% pentru Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA). Alte bănci, precum MKB Romexterra, Alpha Bank sau ING au organizat, pentru perioada sărbătorilor de iarnă, tombole cu premii, precum ATV-uri, laptop-uri sau alte aparate electronice pentru clienţii care deţin carduri de credit. Clienţii BRD care deţin un card co-branded Carrefour - Mastercard pot beneficia, pînă la sfîrşitul anului, de reduceri în reţeaua retailerului francez din ţară. Băncile vor să profite de primele acordate de sărbători, care sporesc veniturile, şi de cheltuielile în mod tradiţional mai mari ale românilor Băncile mai mizează şi pe banii trimişi de românii care lucrează în străinătate pentru a-şi spori portofoliile de credite