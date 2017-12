Băncile pentru locuinţe au ieftinit substanţial creditele

COMISIOANE ZERO Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL) nu mai percepe comision de analiză clienţilor care contractează un credit cu sau fără avans, până la 31 august. Până acum, taxa în cauză era de 1.400 lei. Dobânda la creditele cu avans zero este fixă (9,5% pe an). După 60 luni, dobânda se reduce de la 9,5 la 4,5%. „Este o perioadă potrivită pentru astfel de promoţii, întrucât au loc diverse lucrări de renovare sau reabilitare a locuinţei. Produsele de economisire-creditare sunt foarte populare în România, datorită costurilor mici şi suportului din partea autorităţilor. Este important de menţionat că dobânzile şi ratele sunt fixe”, spune preşedintele RBL, Aurelian Cionga. Spre exemplu, la un credit fără avans, de 100.000 lei, pe 11 ani, rata în primele 56 luni este de 1.692 lei; apoi, în următoarele 75 luni, rata este de 700 lei/lună. Suma totală de rambursat este de 146.825 lei, iar venitul lunar minim necesar pentru o familie de două persoane este de 2.700 lei. „Comisionul de rambursare anticipată este zero, comisionul de deschidere a contractului de economisire-creditare este 1,2%, taxa anuală de administrare este de 36 lei, iar comisionul de analiză este zero (până pe 31 august)”, mai spune Cionga. Clienţii care nu au nevoie de bani imediat pot economisi 3 - 5 ani, după care accesează un credit cu dobândă de 4,5% pe an. În perioada de economisire, clienţii primesc o primă de stat de 25% din suma salvată în 12 luni, în limita a 250 euro, plus o dobândă oferită de bancă, de 1,5%.

CREDITE-PUNTE Şi BCR Banca pentru Locuinţe (BCR BpL) a lansat o promoţie similară, reducând comisionul de administrare pentru creditele nou acordate, de la 0,15 la 0,05%. Banca nu percepe comision de analiză a dosarelor şi nici comision de rambursare anticipată. „Reducerea comisionului duce la o diminuare substanţială a dobânzii anuale efective (DAE). În plus, creditele au dobândă fixă, de 5 sau 6% pe an. La fel de important este faptul că împrumuturile nu sunt afectate de riscul valutar, întrucât se acordă în lei”, spune preşedintele BCR BpL, Alexandru Ciobanu. Cei care doresc să îşi cumpere o locuinţă sau un teren, să îşi renoveze, să îşi modernizeze sau să îşi reabiliteze termic locuinţele, dar nu au ajuns la repartizarea contractelor de economisire-creditare, pot opta pentru un credit punte, cu dobândă fixă de 7% pe an. Când clientul întruneşte condiţiile de vechime, creditul intermediar se transformă într-unul locativ. La un credit de 50.000 lei, luat pe 10 ani, rata lunară fixă est de 545 lei. Nu în ultimul rând, depozitele făcute sunt garantate.