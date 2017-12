Băncile promovează colecţia de carduri de primăvară

BANI RAPIZI, PENALIZĂRI PE MĂSURĂ. Au trecut aproape două luni din 2011 şi mai nimic nu s-a schimbat pe piaţa bancară. Exceptând ofertele de împrumuturi pentru Prima Casă 3, mult aşteptata relaxare a creditării nu dă semne că a început. În aceste condiţii, cel mai scurt drum spre banii băncilor rămâne şi unul dintre cele mai periculoase rămâne cardul de credit. După o creştere spectaculoasă în decembrie 2010, datorită cheltuielilor făcute cu ocazia sărbătorilor, băncile au reînnoit acum din nou oferta de carduri. Dacă sunteţi tentaţi, reţineţi un singur lucru: folosiţi cardul numai pentru cumpărături şi evitaţi penalizările, care sunt uriaşe.

ACOPERIREA, MAI IMPORTANTĂ DECÂT DOBÂNDA. Strict pentru shopping, cele mai bune oferte de carduri le au Credite Europe Bank şi Garanti Bank, şi nu pentru că ar practica cele mai mici dobânzi, ci pentru că au o acoperire foarte bună, putând fi folosite într-un număr mare de magazine. Astfel, puteţi achiziţiona produse în rate fără a plăti dobândă. Pentru cardul Garanti, dobânda anuală efectivă (DAE) este de 46,7%, iar comisionul de administrare este de 40 lei şi se plăteşte o singură dată pe an. Produsul are o perioadă de garanţie de 50 zile, iar retragerea de bani se taxează cu 1%, plus încă 5 lei. Suma minimă pe care clienţii trebuie să o returneze lunar este de 3% din totalul cheltuielilor, plus dobânzi şi comisioane. Cardul celor de la Credite Europe Bank vine cu o DAE de 34,7% şi o perioadă de graţie de 45 zile. Taxa anuală de administrare se ridică la 45 lei, iar retragerea de bani este mai scumpă, fiind taxată cu 2,5%, plus 2,5 lei. Cardul este emis gratuit, iar posesorii trebuie să plătească lunar 5% din ce au cheltuit.

EVITAŢI RETRAGERILE DE NUMERAR. Atenţie - perioada de graţie este valabilă numai pentru cumpărături, nicidecum pentru retragerile de numerar, pentru care dobânda începe să fie calculată aproape imediat. Cu cât suma creditată este mai mare, cu atât DAE este mai mică. Dacă doriţi un card doar pentru a avea o „rezervă” de bani, una dintre cele mai avantajoase soluţii este cardul co-branded, eliberat de două sau mai multe instituţii. Spre exemplu, la cardul Raiffeisen&Vodafone, retragerile de numerar beneficiază de perioadă de graţie şi sunt taxate cu 1%, plus 2 lei. Comisionul de administrare este de 40 lei, iar DAE se ridică la 31,4%. BCR are cele mai multe produse co-branded, cu taxe de administrare de 24 - 36 lei/an şi DAE de 22,4 - 32,4%.