Băncile reduc dobînzile la depozitele în lei, euro şi dolari

BCR a redus, din această săptămînă, dobînzile la depozitele la termen şi la conturile de economii cu pînă la 1,75 puncte procentuale, ca urmare a politicii de relaxare adoptată de Banca Naţională a României (BNR), măsură care va fi urmată de scăderea dobînzilor la credite, a anunţat instituţia de credit. În urma măsurii, dobînzile standard bonificate la depozitele în lei ajung pînă la 12% pe an, la cele în euro, pînă la 4,25% pe an, iar la cele în dolari, dobînda maximă bonificată este de 3%. Pentru contul de economii Maxicont BCR, dobînda maximă bonificată la economiile în lei este 10,5% pe an, la cel în euro, de 4,75% pe an, în timp ce la cel în dolari, de 2,75% pe an. Totodată, pe partea de retail, BCR pregăteşte un produs ipotecar pentru programul „Prima casă”, care va permite familiilor tinere să finanţeze achiziţia primei lor locuinţe. O altă instituţie bancară care a decis reducerea dobînzilor, din această lună, este ProCredit Bank. Banca a redus cu pînă la 2,5 puncte procentale ratele dobînzilor la toate creditele acordate companiilor din rîndul afacerilor foarte mici, al liber profesioniştilor, IMM-urilor şi producătorilor agricoli. Reducerea de dobîndă este cuprinsă între 1 şi 2,5 puncte procentuale, în cazul creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, iar pentru creditele acordate pentru investiţii în agricultură, ProCredit Bank a scăzut rata dobînzii cu 1,5 pînă la 2,5 puncte procentuale. Şi Intesa Sanpaolo Bank a redus dobînzile la depozitele standard pentru populaţie şi companii, atît la cele în lei, cît şi la cele în euro, astfel că pentru depozitele la 3 luni banca oferă în prezent dobînzi anuale de cel mult 11,50% la lei, 4,75% la euro şi 3,10% la dolari, a anunţat banca. Dobînda la depozitele standard pentru persoane fizice şi juridice oferite de Intesa Sanpaolo Bank a fost micşorată în medie cu un punct procentual atît pentru lei, cît şi pentru euro. La depozitele în lei cu scadenţe la 3 luni, dobînda anuală a fost micşorată de la 12,50%, la 11,50%, la cele la 6 luni, de la 12%, la 11%, iar la cele la 12 luni, de la 11%, la 10,25%. La depozitele în euro cu scadenţa la 3 luni, Intesa Sanpaolo Bank a diminuat dobînda anuală de la 6%, la 4,75%, la cele la 6 luni, de la 6,25%, la 5%, iar la cele la 12 luni, de la 6%, la 5%. Intesa Sanpaolo Bank a scăzut şi dobînda la certificatele de depozit, aceasta ajungînd în prezent la cel mult 14% pe an la lei, comparativ cu 17% anterior, pentru certificatele cu scadenţa la 3 luni. O altă bancă ce a redus dobînzile la depozitele în lei, euro şi dolari este Banca Comercială Carpatica. La depozitele la termen în lei, banca plăteşte dobînzi de la 7% pe an pentru maturitate de o săptămînă, la 12,50% pentru scadenţa la o lună. În cazul depozitelor la 3 luni, dobînda este 11,5% pe an, iar pentru cele pe 6,9 sau 12 luni este 11,75%. Pentru depozitele în euro, dobînda merge de la 5% în cazul maturităţii de o lună, pînă la 5,75% pentru scadenţele la 3, 6, 9 sau 12 luni. Depozitele în dolari sînt remunerate cu dobînzi de la 3,25% pe an pentru scadenţa la o lună, pînă la 3,75% pentru maturităţi de 6,9 sau 12 luni. Totodată, Banca Transilvania a redus cu pînă la 0,75 puncte procentuale dobînzile la depozitele în lei şi cu pînă la 0,5 puncte procentuale dobînzile pentru depozitele în euro. Banca a scăzut cu 0,75 puncte procentuale dobînzile în cazul depozitelor în lei pe 111 zile, de la 13%, la 12,25% pe an, pe 6, 9, 12 luni, de la 12,75%, la 12%, pe 120 zile, de la 13,25%, la 12,50%, Kid Cont, de la 12,75%, la 12% şi pentru depozitele revolving pe 6, 9, 12 luni, de la 12,50%, la 11,75%. În cazul contului de economii pentru persoane fizice şi juridice, dobînda coboară cu 0,5 puncte procentuale pe toate tranşele. La depozitele în euro, Banca Transilvania a scăzut dobînzile cu 0,25-0,5 puncte procentuale: pentru depozitul pe o lună, de la 4,25%, la 4%, pe 3 sau 6 luni, de la 4,75%, la 4,25%, pe 9 sau 12 luni, de la 4,50%, la 4,25%. De asemenea, dobînda la depozitul pe 77 de zile a scăzut de la 5,25%, la 4,77%, la depozitul Kid Cont de la 4,50% la 4,25%, la depozitul revolving pe 9 sau 12 luni de la 4,25%, la 4%.