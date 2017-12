Băncile se înghesuie să împrumute statul

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a atras ieri 400 milioane lei prin vânzarea de obligaţiuni cu maturitate la doi ani, cu o dobândă de 3,87% pe an, sub costul acceptat la o licitaţie similară din februarie, de 4,08% pe an. Băncile s-au oferit să împrumute statul cu 1,01 miliarde lei. În martie, Finanţele au planificat emisiuni în lei în valoare de 2,68 miliarde lei, dar şi o licitaţie pentru obligaţiuni pe cinci ani în valută, de 200 milioane euro. În primele două luni ale anului, Trezoreria a atras deja 7,192 miliarde lei şi 478,7 milioane euro prin vânzare de titluri de stat.