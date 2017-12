Băncilor care nu au dat credite „Prima Casă” li se vor retrage garanţiile

Guvernul va retrage garanţii de 220-280 milioane euro de la şapte bănci care nu au acordat niciun credit sau au aprobat foarte puţine dosare pentru cumpărarea de locuinţe prin programul „Prima Casă”, sumele urmînd să fie redistribuite către alte bănci care au aprobat un număr mai mare de cereri. „Le vom lua acestor bănci sumele alocate şi le vom redistribui către alte bănci care s-au mişcat mai bine. Sînt trei bănci care nu au acordat niciun euro şi alte patru bănci care au consumat între 0,1 şi 3% din fondurile rezervate”, a declarat preşedintele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), Aurel Şaramet. Pe lista băncilor cu rezultate slabe în acordarea de credite prin programul „Prima Casă” şi cărora le vor fi retrase fondurile se numără Emporiki, Intesa, Credit Europe, Bancpost, Piraeus şi CEC. Preşedintele CEC Bank, Radu Gheţea, a declarat că banca se va conforma la o eventuală decizie a Guvernului de a reduce plafonul alocat pentru bancă. „Dacă ei hotărăsc diminuarea plafonului, ne conformăm. Am dat credite în lei şi vom continua să acordăm împrumuturi în plafonul care va fi afectat CEC Bank. Săptămîna viitoare vom ieşi cu o ofertă îmbunătăţită”, a declarat Gheţea. Totodată, reprezentanţii Intesa Sanpaolo Bank au afirmat că, în septembrie, nu s-a tras niciun credit pentru „Prima Casă”, deşi unele au fost aprobate de bancă şi de FNGCIMM. „Pînă în prezent au fost trase cinci credite şi avem dosare în analiză la nivelul reţelei băncii în valoare de 7,7 milioane de euro”, au afirmat reprezentanţii Intesa Sanpaolo Bank. Oficiali ai Emporiki Bank România au menţionat că instituţia participă în continuare la program, deşi banca nu a acordat pînă acum niciun credit, în condiţiile în care procedurile de lucru sînt în pregătire. Cele mai multe dosare de creditare au fost încheiate de BRD, BCR, Raiffeisen, Banca Transilvania şi Volksbank, acestea urmînd să beneficieze de fonduri suplimentare. „Sînt doar patru bănci care au acoperit 88% din garanţia alocată. Am transmis băncilor cu rezultate slabe scrisori de atenţionare şi ne-au informat că dosarele sînt încă în lucru şi urmează să fie deblocate, dar îmi este greu să cred că dacă pînă acum nu au aprobat nimic, vor aviza în perioada imediat următoare 2.000 de dosare”, a spus Şaramet. FNGCIMM a aprobat pînă în prezent 4.740 dosare depuse pentru contractarea de credite cu garanţia statului în vedrea achiziţionării unei case, cele mai multe solicitări fiind însă formulate pentru locuinţe construite înainte de 1989. Numărul dosarelor aprobate reprezintă garanţii totale de 220 milioane euro, din plafonul de un miliard euro garantat de Guvern. Garanţia medie aprobată de Fond este de 41.600 euro, din nivelul maxim de 60.000 euro garantat de stat. Alte 5.200 dosare sînt în analiza internă a Fondului, media de procesare fiind de 150 contracte pe zi. Potrivit datelor statistice, 48% din totalul solicitărilor de creditare au fost depuse pentru apartamente cu două camere construite înainte de 1989, cele mai multe cereri fiind înregistrate în municipiul Bucureşti (34%) şi în judeţele Cluj (7,15%), Timiş (5,57%), Braşov, Iaşi, Sibiu şi Constanţa. Deşi repezentanţii Guvernului au anunţat că programul se va derula pînă la sfîrşitul acestui an, experţii Fondului Monetar Internaţional (FMI) susţin că acesta a fost conceput pentru o perioadă de 18 luni, adică pînă la finele anului viitor. „Autorităţile se bazează din ce în ce mai mult pe garanţiile de stat pentru sprijinirea activităţii economice. Ele extind garanţiile la credite pentru companii şi au lansat de curînd un program de garantare ipotecară în valoare de un miliard de euro, care să susţină sectoarele creditului ipotecar şi pe cel al construcţiilor (...) Programul este conceput sa dureze 18 luni”, se arată în raportul FMI privind prima evaluare a acordului stand-by cu România.