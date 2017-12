În ton cu inflaţia, a apărut bancnota de zero lei. Noua hârtie poate fi identificată după chipul preşedintelui Băsescu şi ancora din poala sa. Ultimul element, mă refer la ancoră, provine din arta naivă populară. În jargon, cum s-ar spune, o aluzie la mişto pe tema flotei. Ca şi bancnota de zero lei în ansamblu, ancora cu pricina, aruncată pesemne la întâmplare pe fundalul hârtiei, nu are, practic, nicio întrebuinţare. Bancnota de zero lei este cea mai sigură din lume. Poţi să o depozitezi unde vrei, fără grijă, pentru că nu o fură nimeni! Cu alte cuvinte, nu-ţi trebuie casă de bani. Elementul de siguranţă constă, după cum singuri aţi dedus, în valoarea sa, adică zero. Ne aflăm în faţa unei premiere mondiale pe piaţa monetară. Chiar dacă bancnota este lipsită de valoare, naţiunea are de câştigat în plan social, educativ, sportiv şi relaţional. După cum am mai comentat, bancnota de zero lei nu poate fi furată. De fapt, nu merită să fie furată. Într-o ţară în care se şterpeleşte totul, de la ou, până la bou, avem de-a face cu o veritabilă revoluţie morală. Bancnota de zero lei va reduce substanţial furturile din casierii şi schimburi valutare, precum şi jafurile care au îngrozit personalul băncilor din patria noastră. Merită oare, pentru o astfel de bancnotă, să-ţi mai pui ciorapul pe faţă şi să te înarmezi corespunzător cu pistoale jucărie? La ce bun să mai sape infractorii diverse şanţuri şi tunele în preajma unor unităţi bancare strategice? Se mai merită, bântuind prin cartierele de lux, ca un tâlhar, precizez, cu o pregătire adecvată, să se răstească la victimă, strigându-i în urechea dreaptă: “Banii sau viaţa”! Aşadar, răsuflând uşuraţi, ne putem imagina că fenomenele infracţionale vor atinge aceeaşi cotă ca şi noua bancnotă lansată pe piaţă. Cu siguranţă, după acest moment de uluială monetară, falsificatorii de bancnote, care au primit, repet, o grea lovitură, vor fi nevoiţi să se reprofileze şi să abordeze alte domenii specifice ciupelilor de zi cu zi. Trebuie să precizez că bancnota de zero lei a fost repartizată doar amărăştenilor şi fraierilor care au votat “Să trăiţi bine!”. Din punct de vedere practic, ea poate fi folosită, în timpul unor acţiuni cu tentă electorală sau defilări festiviste, pe post de portret al iubitului conducător. Este vulnerabilă la tăvăleli, huiduieli şi marşuri de protest. Atenţie la fetiţa cu chibrituri! Aceasta, invocând costurile mari la întreţinere, obişnuieşte să se încălzească într-un autentic stil arhaic, folosind bancnotele pe post de buşteni. O bancnotă de zero lei ajunge pentru toată populaţia şi contribuie decisiv la cultivarea spiritului civic la sate şi oraşe. În primul rând, elimină risipa. Practic, cu ea nu poţi să cumperi decât apă de ploaie. Bancnota de zero lei nu este susţinută de nicio bancă serioasă, fiind creaţia partidului de guvernământ. Despre bancnota de zero lei, serie nouă, se spune că ar fi cea mai mare realizare a PDL. De neînţeles, lipsesc câteva din însemnele de bază ale acestui partid: cureaua lată de foame şi coasa cu care guvernează domnul Boc. Specialiştii spun că, într-un interval de timp foarte scurt, urmează să apară şi moneda de zero lei, doar cu chipul premierului nituit pe una din feţe. Destinată arbitrilor, ca mijloc pentru tragerea la sorţi a terenului, moneda ar putea contribui la eradicarea blaturilor din fotbal…