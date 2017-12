Bancpost a returnat unei firme constănţene cei 25.000 lei reţinuţi abuziv

Conducerea Bancpost SA şi-a recunoscut greşeala făcută de angajaţii săi constănţeni faţă de patronii SC Arte Ferrum SRL Constanţa, Cătălin Iuliu şi Mariana Nedelcu, pe care i-a chemat la conciliere directă în speranţa că aceştia îşi vor retrage plîngerea penală formulată împotriva a cinci salariaţi ai Agenţiei Dacia. În plus, banca a achitat în contul SC Arte Ferrum suma de 25.000 de lei, ce reprezintă dobînzi penalizatoare încasate abuziv din 19 decembrie 2008 pînă în iunie 2009, sumă care trebuia virată din luna august. După ce soţii Nedelcu au apelat la un avocat şi au sesizat procurorii cu privire la situaţia prin care trec din cauza abuzului unor angajaţi ai Bancpost Constanţa, conducerea băncii a revenit la sentimente mai bune şi a plătit banii luaţi fără nici un drept de la soţii Nedelcu. Mai mult, societatea acestora a fost scoasă din banca de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB), unde fusese înscrisă „din greşeală”. Cu toate acestea, Cătălin Iuliu Nedelcu nu va renunţa la plîngerea penală depusă împotriva angajaţilor Bancpost, pe care îi acuză de abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune şi cărora le cere 1.000.000 lei cu titlu de despăgubiri morale. Conform plîngerii, patronii SC Arte Ferrum SRL Constanţa au încheiat cu Bancpost, pe 20 decembrie 2006, un contract pentru o linie de credit în sumă de 85.000 lei, pe care soţii Nedelcu l-au garantat cu bunurile personale mobile şi imobile. „Prin Actul adiţional nr. 1/20.12.2007 la Contractul de credit facilitate revolving plus nr. 2663, încheiat la data de 20.12.2006, am convenit cu banca că acest contract se reînnoieşte de drept pentru noi perioade de disponibilitate, subsecvente şi consecutive în aceleaşi condiţii, cu menţinerea garanţiilor, dacă banca nu notifică încetarea contractului cu 5 zile înainte de sfîrşitul perioadei de disponibilitate (art. 8.10 din Actul Adiţional nr.1/20.12.2007)”, arată soţii Nedelcu în plîngere. Ei susţin că banca le-a stipulat în contract că orice modificare a acestuia, notificare, cerere sau comunicare în legătură cu contractul vor fi făcute numai în scris, la adresele menţionate în contract.

Au plătit ratele unui credit inexistent

La sfîrşitul anului 2008, Bancpost a reziliat contractul fără să anunţe SC Arte Ferrum cu cinci zile înainte, aşa cum prevedea contractul de credit, iar soţii Nedelcu au continuat să achite ratele creditului, fără să bănuiască vreo clipă că banca le ia banii fără să mai aibă acest drept. Abia în luna februarie 2009 conducerea Bancpost a înştiinţat SC Arte Ferrum că „figurează cu o restanţă în cuantum de 86.054,17 lei, banca calculînd inclusiv dobînzi penalizatoare, restanţe şi comisioane restante”. Cătălin Iuliu şi Mariana Nedelcu au fost şocaţi pentru că ştiau că şi-au plătit la zi toate ratele şi nu înţelegeau unde au mers banii. Curînd s-au lămurit că banca a încasat banii şi i-a virat în contul altui credit contractat de SC Arte Ferrum tot la Bancpost, în valoare de 200.000 lei, întrucît contractul liniei de credit figura ca reziliat. „Întrucît am solicitat relaţii cu privire la acţiunile ilicite întreprinse de SC Bancpost SA, aceasta ne-a comunicat prin adresa nr. 274/29.04.2009 că, în urma analizei efectuate, banca a aprobat transformarea liniei de credit în credit pe afacere pe o perioada de 60 luni, în data de 19.12.2008 ... dumneavoastră în calitate de administrator al SC Arte Ferrum SRL nu aţi agreat aceasta variantă propusă de Bancpost, de transformare a liniei de credit în credit pe afacere, iar actele adiţionale au rămas nesemnate”, a adăugat Cătălin Iuliu Nedelcu în reclamaţia înaintată la Parchet. Drept concescinţă, SC Arte Ferrum a fost introdusă în Centrala Riscurilor Bancare (CRB), ceea ce a dus la stoparea afacerilor soţilor Nedelcu. Următorul pas făcut de Bancpost a fost executarea silită a bunurilor mobile şi imobile ale soţilor Nedelcu. Aceştia au cerut de mai multe ori băncii să respecte clauzele contractuale, să retragă SC Arte Ferrum din CRB şi să restituie dobînzile penalizatoare restante şi comisioanele restante. Pentru a scăpa de probleme, soţii Nedelcu au reuşit să facă rost de bani de la prieteni şi de la alte bănci, restituind în iunie 2009 ambele credite luate de la Bancpost.