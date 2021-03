Bancuri diverse

- Domnule doctor, pisica mea a băut 50 de mililitri de benzina. Apoi s-a învârtit prin casa vreo trei ore și acum stă nemișcata pe canapea. Ce credeți ca s-a întâmplat?

- O fi rămas fără benzina!

------------

Ursul la farmacie:

- 50 de prezervative, vă rog.

Doi iepuri în spatele lui râdeau de se rupeau. Ursul îi vede şi se întoarce la farmacist:

- 52 vă rog!

------------

Un tip la farmacie:

- Doamna, as dori un prezervativ, dar negru daca se poate...

- Negru? Dar de ce tocmai negru?

- Stiti, mi-a murit cel mai bun prieten si ma duc sa-i prezint condoleante sotiei...

------------

Doi tipi voiau sa mearga la baut, dar nu aveau decat un dolar. Unul din ei se uita catre o toneta cu hot-dog din apropiere si subit ii vine inspiratia. Cheltuie dolarul pe hot-dog. Arunca chifla si isi baga hot-dog-ul in pantaloni.

- Mergem intr-un bar, comandam doua beri si le bem. Cand barmanul ne va cere banii, eu voi scoate hot-dog-ul pe slit. Tu vei cadea in genunchi si vei incepe sa-l sugi. Barmanul va fi asa scirbit, ca ne va da afara din bar.

Intra ei intr-un bar si chestia merge ca prin farmec. Dupa al saptelea bar, cind amindoi erau beti bine, unul din ei incepe sa se plinga:

- Am inceput sa fac vanatai de cite ori m-am aruncat in genunchi!

Prietenul ii raspunse:

- Tu zici ca ai probleme? Eu am pierdut hot-dog-ul acum patru baruri!

------------

- Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună. Dar e identică cu cea a colegului tău de bancă. Ce concluzie să trag de aici? întreabă profesorul.

- Că şi a lui e foarte bună.

------------

La ora de desen, un copil desena un îngeraş.

Vine profesorul şi zice:

- Ce desenezi acolo?

- Un îngeraş!

- Cu trei aripi? Unde ai mai văzut îngeraş cu trei aripi, copilule?

- Dar dumneata cu două aripi unde ai văzut?

------------

Doi avocati intra intr-un bar si comanda niste bauturi. Apoi isi scot cate un sandvis din servieta si incep sa manance...

Barmanul ii vede si ii atentioneaza, pe fiecare:

- Va rog sa ma scuzati, dar in bar nu e permis sa va consumati propriul sandvis!

Cei doi s-au uitat unul la celalalt, au dat din umeri, au facut schimb de sandvisuri si au continuat sa manance.

------------

La un service auto:

- Buna ziua, am venit pentru o verificare la roata. Nevasta-mea spune ca are probleme.

- E dezechilibrata?

- Da, si ea si ma-sa!

------------

- Alo? Doamna Bucă este acasă?

- Da.

- Și domnul Bucă?

- La telefon..

- Înseamnă că este tot curul acasă...



------------

La psiholog:

- Scrie o scrisoare persoanei care te-a suparat si apoi da-i foc.

- Ok...si cu scrisoarea ce fac?