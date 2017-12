Băneasa, îngropată în gunoaie

Pentru locuitorii oraşului Băneasa, aruncatul gunoiului la întâmplare tinde să devină sportul favorit. De această părere este primarul urbei, Ion Marin, care a spus că mai multe zone de la marginea oraşului au fost transformate în depozite ad-hoc de resturi. „Foarte mulţi cetăţeni aruncă gunoiul menajer sau de grajd la marginea oraşului. În unele locuri s-au format adevăraţi munţi de gunoaie. Din păcate, fenomenul a scăpat de sub control, iar primăria este neputincioasă în faţa acestei situaţii. Am tot încercat cu vorba bună, dar unii dintre locuitori s-au făcut că nici nu aud. Pe-o ureche le-a intrat, iar pe alta le-a ieşit. Din acest motiv, am luat decizia de a înfiinţa Poliţia Locală, urmând să angajăm, în condiţiile legii, măcar trei-patru poliţişti. După aceea, vom trece la aplicarea amenzilor către cei care şi-au făcut prostul obicei de a arunca gunoiul în locurile neamenajate”, a spus edilul.