Bani de la stat pentru programul ”Școală după școală”

Elevii din învățământul primar ar putea fi sprijiniți să participe la programul "Școală după școală". Potrivit unui proiect de modificare a Legii Educației inițiat de deputații Raluca Turcan și Claudia Boghicevici, elevii de până în clasa a IV-a ar putea primi 200 de lei pe lună pentru a participa la programul ”Școală după școală”. Programul de tip after school este complementar învățământului obligatoriu și oferă elevilor șansa ca înainte sau după orele de curs din orar, să participe la activități de învățare formală și non-formală pentru îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și deprinderilor, pentru consolidarea competențelor dobândite, pentru accelerarea învățării precum și pentru învățarea remedială. Timp de câteva ore, elevii fac teme sub supravegherea unor cadre didactice, se recreează și își consolidează cunoștințele. Programul ”Școală după școală” este prevăzut în Legea educației, însă decizia implementării acestuia în școli se face consultând părinții și consiliul de administrație al unităților de învățământ. În lipsa finanțării de la stat, asociațiile de părinți erau cele care plăteau pentru ca programul să funcționeze, și de aceea, în județul Constanța doar câteva din unitățile școlare au avut acest program implementat în anul școlar 2014 - 2015. Noul proiect de lege prevede ca statul să finanţeze programul ”Școală după școală” pentru elevii de până în clasa a IV-a cu un tichet de 200 de lei pe lună, valoarea acestuia urmând să fie actualizată şi indexată anual cu rata inflaţiei, prin hotărâre de guvern. ”Tichetul are scop exclusiv educaţional, este netransferabil altor beneficiari, iar şcolile sunt cele care decontează serviciul. Părintele sau reprezentantul legal optează pentru acest tichet, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârşitul fiecărui an şcolar sau la momentul înscrierii copilului la şcoală”, se arată în proiectul de lege. Inițiatorii programului spun că prin sprijinul oferit părinților, aceștia sunt încurajați să nu își abandoneze locul de muncă. ”Vedem acest demers ca o investiţie în viitorul copilului. Tichetul reprezintă un ajutor pentru fiecare elev şi cuantumul acestuia va acoperi, integral sau parţial, costurile şcolii sau ale organizaţiilor non-guvernamentale care se vor ocupa de copii, după finalizarea lecţiilor”, potrivit expunerii de motive. Propunerea legislativă se află în consultare publică, la Camera Deputaţilor, urmând să intre în dezbaterea comisiilor de specialitate în sesiunea parlamentară din septembrie.