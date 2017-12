Bani de la suporteri pentru CSM Medgidia

Confruntată cu mari probleme financiare, CSM Medgidia a recurs la o metodă originală pentru a aduna fondurile necesare participării în Liga Naţională. Cu conturile aproape goale după doar trei etape din acest sezon, oficialii clubului, împreună cu suporterii, au lansat pe site-ul oficial al echipei, www.csm-medgidia.ro, o campanie de donaţii din partea fanilor în contul echipei pregătită de Florin Cazan. Prima acţiune a avut loc chiar sîmbătă, la meciul din campionat cu Universitatea Bucovina Suceava, de pe teren propriu, cînd 27 de persoane au donat, în total, 1.160 de lei. “Este o idee bună, dar nu ştiu cîţi bani se pot strînge astfel. Este însă un început şi facem orice pentru a continua în Liga Naţională. Sper să vină alături de noi şi oamenii de rînd, dar şi autorităţile din oraşul Medgidia, pentru că, pînă la urmă, această echipă reprezintă oraşul. Noi nu am primit niciun ban din luna februarie, dar ni s-a promis că pînă vineri ni se vor achita salariile pentru luna septembrie. Jucăm în continuare în aceste condiţii, pentru că şi noi, jucătorii, facem eforturi, ca şi suporterii, pentru a păstra CSM Medgidia în prima ligă”, a spus antrenorul Florin Cazan. Clasată pe locul 10, cu două puncte, după primele trei runde, CSM Medgidia va da piept mîine, de la ora 17.00, în deplasare, cu UCM Reşiţa, într-o partidă în devans din etapa a 4-a a LN. Elevii lui Florin Cazan pleacă în această dimineaţă spre Reşiţa, din lot lipsind veteranul Enis Murtaza, accidentat. “Murtaza are genunchiul stîng umflat şi am decis să-l las acasă, în speranţa că va fi recuperat pînă la următorul joc. Oricum, vreau să folosesc la Reşiţa jucătorii care nu prea au evoluat în acest campionat, pentru a le da şansa de a simţi care este nivelul unui meci în Liga Naţională. Mergem la Reşiţa să facem un joc bun, dar şansele de a obţine un rezultat favorabil sînt foarte mici”, a explicat tehnicianul grupării din Medgidia.