Bani de la UE pentru reintegrarea socială a deţinuţilor români

Angajaţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) şi ai Direcţiei de Probaţiune beneficiază de formare profesională, în scopul îmbunătăţirii comunicării şi colaborării privind programele de reintegrare socială a deţinuţilor, în cadrul unui program european. Program european pentru a îmbunătăţi comunicarea între ANP şi serviciile de probaţiune. Proiectul de asistenţă tehnică “Continuarea dezvoltării sistemului de probaţiune din România”, finanţat din fonduri europene, a început în decembrie 2008 şi are ca beneficiari Direcţia de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi ANP. Proiectul durează un an şi este implementat de către Bernard Brunhes Internaţional şi Asociaţia “Alternative Sociale”, în calitate de consultant. Proiectul face legătura între serviciul de probaţiune, care se ocupă de deţinuţi după perioada de executare a pedepsei şi ANP care se ocupă de pregătirea pentru eliberare a deţinuţilor. Scopul său este de a creşte capacitatea serviciilor de probaţiune şi a penitenciarelor de a implica deţinuţii în programe de reinserţie socială viabile. “Ne propunem să facilităm o închidere a cercului, în sensul cooptării instituţiilor publice centrale şi locale care au responsabilităţi în reintegrarea socială a deţinuţilor astfel încît să putem promova cît mai curînd o strategie naţională de reintegrare socială care să facă parte din strategia naţională de incluziune socială”, a spus, vineri, Cătălin Claudiu Bejan, directorul Direcţiei de reintegrare socială din ANP. El a precizat că instituţiile care ar trebui implicate sînt Ministerul Muncii, prin Agenţia de ocupare a forţei de muncă, prin centrele naţionale de formare a adulţilor, agenţiile de protecţia copilului, ministerele Finanţelor şi cel al Justiţiei, iar la nivel local, instituţia prefectului şi consilierii locali. “Proiectul se referă la ultimele 6-9 luni cînd trebuie desfăşurat un program de pregătire pentru eliberare condiţionată, care cuprinde două module: o abordare colectivă şi, ceea ce e mai important, abordarea individuală în funcţie de nevoile fiecărui deţinut. În prezent, abordarea individuală se aplică mai mult sau mai puţin, însă noi ne dorim să facem lucrul acesta, dar cel mai important impediment este legat de resursele umane”, a spus Bejan, precizînd că posturile la nivel de educaţie în penitenciare (educatori, asistenţi sociali, psihologi, preoţi, monitori sportivi) sînt ocupate în proporţie de 48%. În acelaşi timp, proiectul urmăreşte oferirea de asistenţă specifică pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre serviciile de probaţiune, penitenciar şi societatea civilă pentru ca pregătirile pentru reintegrare socială din ultimele cinci - şase luni de detenţie să aibă continuitate în societate. În program sînt prevăzute mai multe campanii de imagini pentru a implica comunitatea în acest proces de incluziune socială a celor care sînt eliberaţi din închisoare. În cadrul acestei campanii vor fi organizate mai multe întîlniri dintre reprezentanţi ai serviciilor de probaţiune, ai penitenciarelor, ai autorităţilor locale, ai ONG-urilor şi ai comunităţilor locale. În plus, vor fi organizate patru burse ale locurilor de muncă pentru deţinuţi. În 2008, au fost eliberaţi condiţionat din penitenciarele României aprox. 11.000 de deţinuti, iar dintre aceştia aprox. 5.000 sînt recidivişti, potrivit bilanţului ANP.