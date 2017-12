Bani europeni pentru economii la factura de electricitate

Odată cu trecerea anilor, oamenii învaţă să valorifice tot mai multe resurse naturale pentru a produce energie electrică. Energia verde a devenit o modă (a nu se confunda cu o fiţă), mai ales că duce la reducerea cheltuielilor privind energia electrică. „Suntem prea săraci ca să nu profităm de orice ocazie care ar duce la reducerea cheltuielilor privind utilităţile publice“, a declarat primarul comunei Bărăganu, Titu Neague. Comuna pe care o conduce are venituri foarte mici şi, cu toate acestea, nu are arierate iar, după spusele primarului, asta este una dintre cele mai mari realizări, în condiţiile în care puţine sunt administraţiile locale care nu au datorii mai vechi de 90 de zile. Pentru că dă lunar aproape 10 mii de lei pentru iluminatul public şi al clădirilor instituţiilor publice din comună, Neague şi-a propus atragerea de bani europeni pentru instalarea unei turbine eoliene care să producă energie electrică.

SOLUŢII 200 de kw ar urma să producă turbina care ar scuti administraţia locală de un efort financiar susţinut, în condiţiile în care încasările la bugetul local sunt foarte mici pentru că majoritatea locuitorilor se ocupă cu agricultura de subzistenţă. „Am obţinut toate avizele necesare, am primit aprobarea pentru proiect, dar ne trebuie 15.000 de euro pentru plata autorizaţiilor. Altfel nu putem semna contractul de finanţare pentru construcţia turbinei“, a mai spus Neague. Chiar dacă ar avea posibilitatea să se împrumute pentru a face rost de banii necesari, primarul spune că exclude o astfel de posibilitate pentru că nu vrea să îndatoreze bugetul local. „Vom aduna banii din taxe şi impozite, din datoriile pe care le mai au alţii la bugetul local. Ne vom descurca într-un final să strângem banii. Durerea cea mare este că trebuie să rezolvăm situaţia în 30 de zile pentru că, după acest termen, expiră avizele şi va trebui să luăm altele pentru care ne-ar trebui alţi bani“, a explicat Neague. Primarul a precizat că proiectul are o valoare de un milion de euro, iar după implementarea lui nu s-ar mai cheltui bani din bugetul local pentru asigurarea iluminatului public, a clădirilor instituţiilor publice şi pentru încălzirea în timpul iernii a şcolilor din Bărăganu şi Lanurile.