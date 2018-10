Bani gratis și în avans pentru micile afaceri!

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) a publicat, luni, pe site-ul propriu, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea programului Start-Up Nation, în vederea demarării ediţiei din acest an. Spre deosebire de ediţia precedentă, de această dată, antreprenorii pot solicita şi primi un avans de cel mult 30% din valoarea proiectului. Alte modificări se referă la criteriile de selecţie a proiectelor câştigătoare. Astfel, nu vor mai beneficia de punctaj suplimentar firmele din sectorul IT, ci doar cele din sectorul producţiei (30 puncte), servicii (30 puncte), industrii creative (20) şi comerţ şi alte activităţi (10). De asemenea, apare un nou criteriu, respectiv densitatea IMM-urilor din judeţul respectiv. Vor primi zece puncte suplimentare firmele nou-înfiinţate din judeţele cu mai puţin de patru firme la suta de locuitori. Pentru un loc de muncă nou creat în plus faţă de cel obligatoriu se acordă zece puncte suplimentare, faţă de 20 în forma veche, iar pentru cel puţin un loc de muncă ocupat de o persoană defavorizată, de un absolvent după 2012 sau de către un şomer se acordă cinci puncte suplimentare, faţă de 25 în trecut. Apelul de proiecte se va închide automat atunci când valoarea totală a cheltuielilor eligibile solicitate prin proiectele depuse va atinge 150% din bugetul total. Alocația financiară maximă rămâne de 200.000 lei/beneficiar, iar numărul maxim de firme care pot fi sprijinite este de 10.000. Pentru moment, MMACA nu a anunțat când va începe Start-Up Nation 2018.