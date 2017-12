Bani grei! Se cumpără tot în școli, inclusiv concursurile inventate!

Așa cum am anunțat în ultimele zile, continuăm campania ziarului ”Telegraf” prin care i-am provocat pe cititorii noștri să ne spună câți bani li s-au cerut la începutul anului școlar pentru renovarea claselor, schimbarea parchetului, a băncilor, a tablei, modernizarea și dotarea cu diferite echipamente a sălilor de clasă, auxiliare și alte materiale necesare impuse de cadrele didactice la început de an școlar. Publicăm un nou comentariu lăsat de mama unui copil la articolul „Cât plătește un părinte la început de an școlar? Așteptăm mesajele dvs.!“, care a avut curajul să spună câți bani i-au fost ceruți pentru începutul de an școlar. Iată ce spune: ”Nu înțeleg cum o școală să nu aibă nici catedră și nici scaun pentru învățătoare, să nu mai vorbim de băncuțe sau de dulapuri pentru materialele copiilor... În privința banilor ar fi cam așa - 300 de lei fondul clasei (să luăm tot felul de chestii, perdele, imprimantă profesională - deh, altfel nu se poate), 100 de lei auxiliare... plus o listă nesfârșită, pe 2 coli A4 de rechizite. Asta în condițiile în care mai luăm și flori la început... și de copil, săracul, ce să mai zicem??? Și el trebuie îmbrăcat, încălțat, ghiozdan, costum de sport, tot ce trebuie unui copil... plus pachețelul de zi cu zi. Trist, dar adevărat. Accentul se pune pe bani și pe tot felul de rechizite, plus revistele obligatorii să le cumpere copiii și tot felul de concursuri inventate. Accentul ar trebui să se pună pe copii, nu pe partea materială. De altfel, ne mirăm ca rata abandonului școlar e mare! Se pare că școala a ajuns un lux ce nu și-l permite toata lumea...”. Continuăm acest demers, așa că vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail office@telegrafonline.ro, dar și în secțiunea de comentarii (în ediția online www.telegrafonline.ro) a acestui articol să ne spuneți, chiar și sub protecția anonimatului, ce bani vi se cer la începutul anului școlar și școlile la care învață copiii dumneavoastră.