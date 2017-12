Bani în plus pentru pensiile militare

Vicepremierul Daniel Chiţoiu a declarat, sâmbăta trecută, că sumele de bani în plus necesare plăţii pensiilor militare au fost identificate în bugetele ministerelor de resort, el arătând că plata efectivă se va face de la 1 ianuarie 2014. “Acum o lună am înaintat un punct de vedere al Guvernului către Parlament în care am spus că avem sumele de bani în bugetele ministerelor de resort, de linie, astfel încât să poată fi plătite aceste pensii începând cu 1 ianuarie anul viitor”, a spus Chiţoiu. Premierul Victor Ponta a declarat, în aprilie, că în anul 2013 Guvernul nu are sursa de finanţare pentru rezolvarea problemei pensiilor militare, el arătând că ministerele Apărării şi de Interne caută ca din fondurile pe care le au deja la dispoziţie să facă o realocare pentru acestea. Guvernul a avizat favorabil proiectul legislativ privind plata pensiilor militare recalculate la nivelul din decembrie 2010, dar cu condiţia ca legea să fie aplicată din ianuarie 2014. Proiectul legislativ a fost depus în luna martie la Parlament de către mai mulţi deputaţi şi senatori, printre care Gabriel Oprea, Corneliu Dobriţoiu şi Radu Stroe. În forma depusă de Parlament, proiectul prevede că pensiile militare sau revizuite ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010 să fie plătite totuşi în cuantumul cuvenit pentru acea lună. Actul normativ stabileşte că plata în acest cuantum va fi efectuată începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare această lege. Premierul Victor Ponta declara că Guvenul nu are în acest moment resurse pentru a acoperi suma de 8 milioane de lei lunar reprezentând pierderi ale militarilor la calcularea pensiilor, el arătând că această sumă ar putea fi găsită eventual din ajustări în bugetele de pensii ale ministerelor.