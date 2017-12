Bani mai mulți cu 25% pentru medicamente din programele naţionale

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că are, în 2017, un buget cu 2,72 miliarde de lei mai mare decât anul trecut, cea mai mare creştere, cu aproape 25 la sută, fiind pentru medicamentele utilizate în programele naţionale cu scop curativ. Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2017, CNAS va dispune de 28,81 miliarde lei, cu 2,72 miliarde lei mai mult decât în anul precedent (+10,42%). Fondurile suplimentare vor fi direcţionate către toate capitolele de cheltuieli pentru sănătate, cea mai mare creştere fiind pentru medicamentele utilizate în programele naţionale cu scop curativ (+24,14%), precizează CNAS. Potrivit preşedintelui CNAS, Radu Ţibichi, pentru produsele farmaceutice, materialele sanitare specifice şi dispozitivele farmaceutice este prevăzută o creştere de 3,48%, arată News.ro. Fondurile suplimentare vor mai fi alocate şi pentru materialele sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ (+8,58%), serviciile medicale de hemodializă şi dializă peritoneală (+6,90%) şi dispozitivele medicale (+6,88%). Pentru serviciile medicale în ambulatoriu este prevăzută o creştere de 9,89%. Creşterea va viza atât asistenţa medicală primară (+8,33%) şi cea clinică de specialitate (+13,25%), cât şi serviciile paraclinice (+9,36%), cele stomatologice (+5,96%) şi cele din centrele medicale multifuncţionale (+14,47%). De asemenea, pentru serviciile unităţilor sanitare cu paturi este prevăzută o creştere de 5,63%, iar pentru îngrijirile medicale la domiciliu este prevăzută o creştere de 14,49%, cea mai mare din ultimii ani.

Vor creşte şi transferurile de la bugetul de stat necesare acoperirii majorărilor salariale din unităţile sanitare cu paturi, prevăzute de Legea 250/2016, mai arată CNAS. În plus, datoriile pentru serviciile medicale acordate cetăţenilor români în clinici din străinătate au fost aduse "oarecum" la zi, după ce, în 2016, a fost plătită cea mai mare sumă, adică 120 milioane de euro, a mai spus preşedintele CNAS. "Fondurile alocate prestaţiilor medicale acordate în baza documentelor internaţionale se diminuează însă cu 34,77% deoarece a fost depăşit vârful de plată a obligaţiilor financiare scadente. În general, plătim în medie 90-100 de milioane de euro pe an pentru aceste tratamente făcute în Germania, Austria, Franţa , Italia, Spania, dar şi alte state. În 2016 am plătit 120 de milioane de lei, aşa că putem spune că am adus plata datoriilor oarecum la zi", a mai spus Ţibichi.

CE FEL DE CONTRACTE ESTE AUTORIZATĂ CNAS SĂ ÎNCHEIE

CNAS este autorizată să încheie contracte în limita creditelor de angajament de 3,09 miliarde lei pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat. Aceste credite de angajament vor permite finalizarea negocierilor demarate pentru ariile terapeutice oncologie şi hepatite virale cronice. "Bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anul 2017 este construit echilibrat, iar majorarea finanţării cheltuielilor se bazează pe estimarea creşterii veniturilor din contribuţiile de asigurări de sănătate şi va permite un acces mai bun al asiguraţilor la serviciile de sănătate ” , a conchis preşedintele CNAS.