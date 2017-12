Bani mai mulți pentru voucherele de vacanţă, în acest an!

Sejururile în România cumpărate anul trecut cu vouchere de vacanţă au totalizat aproximativ 10 milioane de euro, o sumă de aproape patru ori mai mare faţă de 2015 şi de şase ori mai mare faţă de 2014, a declarat președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea. Pentru acest an, ANAT estimează o creştere de 38 de ori a sumei, dacă vor fi acordate voucherele de vacanţă în valoare de 1.450 de lei pentru fiecare bugetar. Anul trecut au fost acordate 1,1 milioane de vouchere de vacanţă, potrivit informaţiilor primite de ANAT de la Ministerul Finanţelor Publice, un număr de 3,5 ori mai mare faţă de 2015 şi de 5,5 ori mai mare decât în urmă cu doi ani, când au fost date angajaţilor 207 mii de vouchere de vacanţă. Suma de 10 milioane de euro aferentă vacanţelor cumpărate cu vouchere de vacanţă în 2016 a contribuit semnificativ la creşterea turismului intern, ANAT anunţând la finalul sezonului estival un plus de vânzări de 15% prin agenţiile de turism. “Anul trecut au fost acordate vouchere de vacanţă numai în sistemul privat, instituţiile publice având, în continuare, interdicţie pentru acest stimulent salarial. Dacă de la 1 iulie fiecare bugetar va primi vouchere în valoare de 1.450 de lei şi le va şi folosi în acest an, valoarea aferentă anului trecut ar putea creşte de 38 de ori. Pentru industria turismului vor fi mai mulţi bani pentru investiţii în creşterea calităţii serviciilor”, declară Alin Burcea, preşedinte ANAT. Cele mai multe vouchere au fost folosite anul trecut pentru cumpărarea de sejururi în staţiunile balneare, de litoral şi în Delta Dunării, care au avut vânzări mai mari cu 18%, 12%, respectiv 20%, Delta Dunării fiind revelaţia sezonului în preferinţele turiştilor care au petrecut, în medie, trei zile de vacanță. “Pentru a dinamiza vânzarea prin vouchere de vacanţă, ANAT susține eliminarea plafonului de 10% în cazul comisionului agenției de turism, prevăzut în Legea voucherelor de vacanță, prevedere care nu stimulează concurența firească între agenții. Complicațiile tehnice pentru respectarea acestui plafon pe lanțul tur-operator - revânzător îngreunează operarea plăților prin vouchere de vacanță, în special la pachetele plătite și cu bani, și vouchere - cazul cel mai des întâlnit”, precizează preşedintele ANAT. Voucherele de vacanţă au fost introduse pe piaţa din România în 2009, dar acordarea lor a fost oprită în sistemul public după un an, din cauza crizei economice, şi de atunci este restricţionată an de an prin act normativ. Legea a fost promovată pentru protejarea stării de sănătate a angajaţilor şi prevede impozite reduse în cazul angajatorilor care oferă bonuri valorice salariaţilor lor. Un alt scop al legii este creşterea turismului intern; ultima variantă a actului normativ, aprobată în 2015, prevede înlocuirea primelor de vacanţă, cu care puteau fi cumpărate sejururi externe şi care erau taxate similar salariului pentru angajator, cu voucherele de vacanţă.