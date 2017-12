Bani pentru crescătorii de bovine

Crescătorii de bovine vor primi, în aceste zile, subvenţii de la bugetul de stat în valoare totală de 570 de milioane de lei, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. „Astăzi, cei 150.000 de beneficiari vor primi 570 de milioane de lei, sumele pentru ajutoarele pe care le acordăm din bugetul de stat pentru crescătorii de bovine. Este un ajutor pe care am încercat să-l schimbăm în acest an, având în vedere 2015, an în care se va liberaliza piaţa laptelui”, a declarat Daniel Constantin. Ministrul a mai spus şi că fermierii care se ocupă de creşterea bovinelor vor primi în acest an, conform previziunilor care au în vedere calculele legate de producţie, între 730 şi 1.300 de lei pe cap de animal. Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Constanţa, la nivelul judeţului vor primi subvenţii 1.017 crescători de bovine.