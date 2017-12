Bani pentru jumătate dintre cuplurile cu probleme de fertilitate

Peste jumătate dintre cuplurile admise în Programul de fertilizare şi embriotransfer (FIV/ET) au obţinut finanţare în 2011 pentru realizarea procedurii de fertilizare in vitro, urmând ca, pentru cealaltă jumătate, Ministerul Sănătăţii (MS) să asigure fondurile necesare în acest an, se arată într-un comunicat al ministerului de resort. În perioada de derulare a Programului FIV/ET, iulie-decembrie 2011, 866 de dosare au fost depuse pentru aprobare. Dintre acestea, Comisia pentru includerea cuplurilor solicitante în program a aprobat 579 de dosare care au corespuns criteriilor de selecţie, conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 765/2011. 296 de proceduri, în valoare de aproape 1.500.000 lei, au şi fost realizate în clinicile admise pentru derularea programului şi decontate în cursul anului trecut. Începând din acest an, MS a aprobat includerea pe lista unităţilor prin care se derulează programul FIV/ET a încă două noi clinici, SC Med Life SA Bucureşi şi SC Hit Med SRL Craiova. Astfel, numărul clinicilor admise în program se ridică la zece. Locaţiile acestora se găsesc în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Braşov, Sibiu şi Craiova. Lista unităţilor care se pot înscrie în program rămâne deschisă, anunţă MS. Reamintim că, anul trecut, MS a lansat, în premieră, Programul de fertilizare in vitro şi transfer embrionar. Bugetul programului a fost de aproximativ patru milioane de lei. MS susţine financiar o singură procedură de FIV, în două etape: 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare (prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară; recoltarea spermei şi procesarea acesteia; inseminarea ovocitelor; transferul embrionar); 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere, se mai arată în comunicatul MS.