Bani pentru unitățile medicale românești în caz de Ebola

Săptămâna viitoare, la rectificarea bugetară, se vor aloca banii necesari pentru ca România să aibă unități medicale de urgență în cazul unei epidemii de Ebola, a anunțat premierul Victor Ponta. ”Ebola face ravagii îngrozitoare în Africa de Vest, dar oricând poate lovi și alte societăți. Am discutat cu dr. Raed Arafat, am văzut exact care sunt facilitățile pe care fiecare țară trebuie să le aibă la dispoziție, dacă apare vreun caz izolat sau semnalăm undeva la aeroport o problemă. Nu vreau să sperii pe nimeni, nu e vorba de epidemie, dar dacă avem un caz, dacă avem două cazuri, trebuie să avem echipamentele cele mai moderne de depistare și, după aceea, de izolare a celor posibil afectați de o asemenea boală”, a spus premierul Victor Ponta la Antena 3, într-o ediție specială realizată la New York. Peste 20.000 de persoane vor fi infectate cu virusul Ebola până la începutul lunii noiembrie dacă nu se iau măsuri de întărire a controlului epidemiei din Africa occidentală, a avertizat recent Organizația Mondială a Sănătății (OMS), într-un studiu apărut în revista „New England Journal of Medicine“ și reluat de AFP. Dacă nu se face nimic, Ebola riscă să se prelungească în regiune câțiva ani și să devină endemică, potrivit experților. Conform celui mai recent bilanț al OMS, publicat la începutul acestei săptămâni, epidemia de Ebola s-a soldat cu peste 2.800 de morți în Africa occidentală de la începutul anului, cele mai afectate țări fiind Liberia, Guineea și Sierra Leone.

ȘI LABORATOR Precizăm, totodată, că țara noastră va dispune în curând de un laborator unde pacienții suspectați de infecția cu virusul Ebola vor putea fi diagnosticați și vor primi îngrijiri corespunzătoare, așa cum anunța pe 1 septembrie, la Constanța, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș” din București, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, în cadrul „Conferinței de medicină maritimă“, organizată la Constanța, la Universitatea ”Ovidius”. ”Laboratorul nostru va dispune de o capacitate de cazare de două locuri. Am considerat că este suficient, având în vedere că primele cazuri sunt și cele cu cea mai mare probabilitate de deces și, plecând de la ele, putem să stabilim foarte clar contacții și să-i punem în unități de monitorizare și supraveghere”, a spus profesorul. Laboratorul, care se află la stadiul de construcție, va fi amenajat în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș” din București. Managerul de la ”Matei Balș” a precizat că laboratorul se amenajează prin fonduri europene și va dispune de un sistem de biosecuritate b4, care este prevăzut tocmai pentru aceste tipuri de febră hemoragică, cum este și Ebola. ”Laboratorul va avea și o componentă de cercetare. Virusul Ebola este clasificat ca nivel de risc 4 și, ca urmare, necesită adoptarea de măsuri de izolare și măsuri de protecție speciale”, explica, atunci, prof. univ. dr. Streinu-Cercel. În momentul de față, singurul laborator pentru depistarea Ebola este la Frankfurt, în Germania.