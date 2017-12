Bani publici pe criterii politice

În urmă cu o săptămână, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), Elena Udrea, era supărată pe faptul că fondurile nu erau împărţite echitabil de conducerea Consiliului Judeţean Constanţa către primării, fie că era vorba despre cotele defalcate din TVA, fie că era vorba de alte fonduri alocate prin diferite programe gestionate de MDRT. Udrea prezenta atunci şi o statistică a împărţirii fondurilor, în care primăriile PDL erau pe locul doi sau trei în ceea ce priveşte fondurile alocate. Ceea ce nu ştia Udrea atunci, sau poate că nu se informase intenţionat, este faptul că banii se împart la Constanţa după o logică: cea a numărului de primării. Iar procentajul de fonduri dirijate de CJC către primarii PDL era conform cu procentajul de primării PDL. Potrivit datelor oficiale rezultate în urma alegerilor din 2008, PSD are la Constanţa 44 de primării dintr-un total de 71, adică 62,5%, în timp de PDL are doar 13 primării, adică undeva la 17% din numărul total. Cât priveşte PNL, în judeţul Constanţa are 11 primari, adică 16% din numărul total. În aceste condiţii, alocarea fondurilor, potrivit statisticilor prezentate de Udrea, s-a făcut conform numărului de primării deţinute de fiecare din cele trei partide. În faţa acestor calcule, Udrea nu a mai avut nimic de zis, însă a făcut. Ce a făcut? A început să împartă banii guvernamentali pe criterii politice. Ieri, MDRT a anunţat lansarea licitaţiei deschise pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare şi reabilitare a drumurilor. Şi cine puteau fi beneficiarii acestor fonduri dacă nu primarii coloraţi în portocaliu, sau cu ceva nuanţe de verde, pentru ca UDMR-ul să nu se simtă neglijat. Firimiturile rămase au fost aruncate celor de la PSD sau PNL, ca să nu spună cineva că Guvernul nu le dă chiar nimic. În aceste condiţii, Udrea a anunţat noul tun financiar preelectoral, licitaţia de aproximativ 1,8 miliarde de lei pentru modernizări şi reabilitări de drumuri. Spunem tun financiar pentru că mai mult ca sigur lucrările vor fi făcute cu firme trecute deja pe statul de plată de la sediul PDL din Modrogan. Judeţul Constanţa se află printre judeţele care beneficiază de Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii cu 29 de proiecte, reprezentând 304 kilometri de drumuri. Din cele 17 primării beneficiare ale acestui program 13 sunt PDL (adică toate din judeţul Constanţa) beneficiare a 24 de proiecte, 3 PSD, beneficiare a 4 proiecte şi una PNL, cu un singur proiect. La un simplu calcul aritmetic observăm că 80% din proiecte merg către primăriile PDL şi doar 20% către primăriile PSD şi PNL, în condiţiile în care ponderea primarilor PSD este invers proporţională cu fondurile alocate. Conform acestor date, Elena Udrea nu are dreptul să acuze pe nimeni despre alocarea fondurilor pe criterii politice, căci exact ea face acest lucru. Mai mult decât atât, alocarea acestor fonduri vine într-un moment extrem de important din viaţa politică internă a PDL: pregătirea pentru alegerile interne. Practic, cu aceste fonduri, Udrea nu a făcut decât să cumpere voturile primarilor PDL din Constanţa pentru Convenţia Naţională din 14 mai, când cel mai probabil Emil Boc va ieşi din nou preşedinte. Toate astea se fac cu bani publici, iar mai grav este că se fac fără nici cea mai mică jenă, pentru că românii încă mai suportă umilinţele portocalii.