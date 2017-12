Banias - primul contact cu DNA

Senatorul Mircea Banias a mai fost în atenţia procurorilor DNA. În februarie 2011, el a fost scos de sub urmărire penală pentru infracţiunea de favorizare a infractorului în dosarul privind rambursarea de TVA de 60 milioane euro. Conform procurorilor, la mijlocul lunii ianuarie 2010, potrivit unor interceptări SRI, ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, i-a telefonat senatorului PDL de Constanţa, spunându-i: “M-am săturat de mizeriile omului tău din port. El, şeful ANAF Constanţa şi cel cu feribotul sunt toţi înţeleşi... cretinii dracului!”. Banias ar fi spus atunci că discuţia cu Boagiu nu se referea la dosarul cercetat de DNA, ci “la o altă situaţie”. Potrivit datelor din dosarul UCM Reşiţa, pe 31 august 2010, în urma unei înţelegeri anterioare, SC UCM Resiţa SA a emis o factură în valoare de 250 milioane euro plus TVA către SC Libarom Agri SRL, care a cumpărat de la uzina din Resiţa patru motoare vechi, nefuncţionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani. În baza facturii supraevaluate, în luna septembrie, SC Libarom Agri SRL, reprezentată de cetăţeanul libanez Said Baaklini, inculpat şi el în acest caz, a cerut restituirea de la bugetul de stat a TVA-ului aferent facturii respective, adică suma de 60 milioane euro. În 26 noiembrie, în Portul Constanţa, marfa cumpărată a fost încărcată pe o navă având ca destinaţie Republica Guineea, însă exportul efectiv a fost împiedicat de intervenţia Parchetului. În urma cercetărilor, senatorul Mircea Banias a fost scos de sub urmărirea penală de către procurori.