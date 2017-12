Banias, exclus din dosarul UCM Reşiţa

Senatorul Mircea Banias a fost scos de sub urmărire penală pentru infracţiunea de favorizare a infractorului în dosarul privind o posibilă rambursare de TVA de 60 milioane euro. Informaţia a fost făcută publică de către procurorii DNA, care au anunţat, totodată, trimiterea în judecată a directorului portuar Eugen Bogatu şi a celorlalţi suspecţi cercetaţi alături de acesta. “Din probele administrate în cauză a rezultat că indiciile care au existat iniţial cu privire la săvârşirea infracţiunii menţionate au fost clarificate pe măsura aprofundării mijloacelor de probă, în sensul că afirmaţiile făcute de învinuit reprezentau de fapt simple opinii ale acestuia şi nu constituiau, în vreun fel, forme de intervenţie în favoarea inculpatului Said Baaklini”, a explicat DNA. Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a patru inculpaţi în acest dosar, respectiv Said Baaklini, doi directori de la UCM Reşiţa şi directorul Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa.