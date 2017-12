Banias-Iustian, la pungă

Am găsit la uşa casei mele o pungă portocalie cu uninominalii Mircea ai PD-L Constanţa. Este vorba, desigur, despre tandemul Mircea Banias-Mircea Iustian. Deasupra lor, ca un înger vigilent, aflat în exerciţiul funcţiunii la poarta raiului, tronează figura de ceară a domnului Theodor Stolojan, prezentat ca fiind viitorul prim-ministru al Romaniei! Culmea, din fotografia de familie lipsesc “tata mare” de la Cotroceni şi Elena Udrea, protectorii divini ai organizaţiei amintite, ceea ce nu “cadrează” cu starea de spirit a pedeliştilor constănţeni. În punga cu tandemul Banias-Iustian erau şi alte materiale de propagandă, ceea ce pe mine, ca simplu cetăţean, m-au ajutat să înţeleg mai bine ce este uninominalul şi ce vrea el. Evident, în viziunea pedeliştilor. Cei care ridică în slăvi votul uninominal spun că pe baza lui se va clădi o nouă clasă politică. Aiurea! Alţii, care dau pe afară din cauza optimismului debordant ce şi mînă furibund din urmă, vorbesc despre un parlament independent! Independent de ce şi de cine? Poate de vremea de afară sau de fusul orar din Patagonia! Cum să clădeşti o clasă politică nouă cu aceiaşi vechi şi nesătui abonaţi la putere? Aştia, din patru în patru ani, dau buzna să-şi vizeze legitimaţia de parlamentar cu drepturi depline şi cu obligaţii puţine. Revin la punga electorală agăţată de clanţa uşii mele. Ea reprezintă un argument în plus că tandemul Banias-Iustian se teme de votul uninominal, motiv pentru care nu poate renunţa nicio clipă la pelerina partidului, chiar dacă, în ultimii doi ani, portocaliul cu care a cîştigat alegerile s-a depreciat vizibil. În lipsa unor realizări şi fapte concrete, partidul reprezintă singura trambulină pentru tandemul Banias-Iustian, forţaţi să ajungă într-o asemenea ipostază după ce Băsescu a obligat capra democrată să înghită varza semiliberală cu însemnele lui Stolo. În ciuda zîmbetelor de circumstanţă pe care le emană fotografiile celor doi candidaţi ţintuiţi pe un pliant, nu cred că avem de-aface cu un tandem fericit. Ci, dimpotrivă, cu doi politicieni obligaţi de partid să facă împreună din uninominal bici! În acest context, cu trimitere la fostul liberal din tabloul alăturat, Banias pare să spună:” EL cu MINE, nu am încotro!” Formularea este valabilă şi în ceea ce priveşte conducerea partidului, unde Mircea Banias trebuie să-l accepte în coasta sa pe enigmaticul Pupy, indiferent de mişcările care se fac la un moment dat, ca fiind produsul unui algoritm politic de-a dreptul ipocrit. Constat că tandemul din punga portocalie foloseşte acelaşi mesaj electoral, ceea ce mă îndreptăţeşte să cred că deviza “ EL cu MINE, nu am încotro!” ilustrează realitatea. Dacă, în cazul lui Baniaş, pot fi trecute cu vederea vorbele goale, ca un reflex dobîndit la şedinţele de partid, cu Mircea Iustian nu putem fi indulgenţi. Ca deputat în vigoare, ca să zic aşa, pentru că nu i-a expirat încă termenul de valabilitate în Parlament, avea obligaţia “ să dea raportul” cetăţenilor în ce priveşte activitatea sa în cel mai important forum legislativ al ţării. Asta, vorba aia, ca să ştie şi alegătorii din colegiul 9 de ce, votîndu-l pe Iustian, Romania ajunge pe mîini bune, după cum se laudă toţi cei de la PD-L. În locul faptelor concrete, Mircea Iustian ne serveşte vorbe cu talc. Nu-i aşa că e simpatic? Care să fie oare tîlcul autobiografiei sale seci din care lipsesc elementele concrete referitoare la iniţiativele parlamentare şi la contribuţia sa pentru binele cetăţii? Oare de ce a ocolit aceste capitole, cantonîndu-se pe descrierea naturii din politică pe baza triunghiului lui Platon? Să-mi spună şi mie domnul Mircea Iustian unde naiba a găsit dînsul binele, frumosul şi adevărul în politică! Cînd a constatat domnia sa că, în politică, i se potriveşte triunghiul lui Platon? Cînd le-a tras basca pe ochi celor de la PNL, trădîndu-şi partidul care l-a făcut om? Desigur, om politic. Cînd i-a întors spatele lui Puiu Haşotti, după ce acesta l-a ajutat să iasă din anonimat? Descoperindu-şi vocaţia de recitator, Iustian mai spune:” Am îngrijit şi conservat valorile oamenilor pe care i-am reprezentat” (!!) Aţi fost parlamentar sau conservator? Nu cred că viaţa romantică şi activitatea revoluţionară a marelui politician Mircea Iustian vor conta prea mult pentru alegătorii din colegiul 9, sătui de vorbele cu tîlc ale unor politicieni precum domnia sa. S-ar putea să-l salveze chipul de ceară al lui Stolojan, despre care ursitoarele politice spun că va fi primul prim ministru în slip al României…