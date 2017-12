Premierul Victor Ponta nu trebuie să plece din fruntea guvernului deoarece are un mandat care a fost dat prin votul cetățenilor României, a afirmat ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu. "Victor Ponta nu trebuie să plece din fruntea Guvernului României și are de asemenea o datorie față de fiecare cetățean al țării", a declarat astăzi, ministrul Nicolae Bănicioiu, citat de Agerpres. Potrivit demnitarului, Guvernul trebuie să-și ducă activitatea mai departe și să finalizeze proiectele importante pentru cetățeni. "Din punctul meu de vedere, Guvernul trebuie să-și ducă activitatea mai departe și să finalizeze acele proiecte importante în cazul Ministerului Sănătății pentru pacienți: ieftinirea prețurilor la medicamente, noile terapii fără interferon pentru bolnavii cu Hepatită C, salarizarea în sistemul medical, precum și alte proiecte importante pentru toți cetățenii, precum Codul fiscal și Legea salarizării", a afirmat ministrul Sănătății.