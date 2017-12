Banii ceruţi erau pentru medicamente, spitale, ambulanţe!

Cele 4,2 miliarde de lei cerute la rectificarea bugetară erau pentru medicamente compensate şi gratuite, programe naţionale, plata spitalelor după clasificare, achiziţia a 200 de ambulanţe şi reabilitarea a opt maternităţi, a declarat ministrul demisionar al Sănătăţii, Attila Cseke. „Am spus încă de la sfârşitul lui 2010, dar şi în iulie că Sănătatea are nevoie de o rectificare pozitivă şi am fost convins că aşa va fi, mai ales că măsurile de reformă pe care le-am luat au fost nepopulare, şi mă refer la închiderea celor 61 de spitale. Reforma începută de mine a fost apreciată, dar la rectificare Ministerul Sănătăţii a primit zero lei, iar cele 300 de milioane de lei erau pentru CNAS. Aveam nevoie de cele 4,2 miliarde de lei pentru medicamente compensate şi gratuite, pentru programele naţionale, pentru plata spitalelor după clasificare, achiziţia a 200 de ambulanţe noi şi reabilitarea a opt maternităţi, banii ajungând până la sfârşitul anului”, a spus, vineri, Cseke. El a precizat că suma cerută la rectificarea bugetară însemna 2,3 miliarde de lei pentru medicamente compensate şi gratuite, 1,2 miliarde de lei pentru programele naţionale, 500 de milioane de lei pentru finanţarea unităţilor sanitare din clasele unu - trei, care după clasificare urmau să aibă un buget cu 20-30 la sută mai mare decât în 2010, 100 de milioane lei pentru achiziţia a 200 de ambulanţe noi şi 100 de milioane de lei pentru reabilitarea maternităţilor din Suceava, Piatra Neamţ, Galaţi, Oradea, Miercurea-Ciuc, Ploieşti, Oneşti şi Târgu Mureş. Cseke a mai spus că i s-a promis alocarea acestei sume la o rectificare care va avea loc în octombrie. Până atunci au mai fost alocate 1,7 miliarde de lei reprezentând credite de angajament, dar acestea nu însemnă bani, ci doar rostogolirea unor datorii în 2012, care până la urmă vor trebui plătite.