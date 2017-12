„Banii de la stat nu sunt cratiţe la promoţie!”

Ministrul delegat pentru IMM, Maria Grapini, a declarat că va face presiuni pentru ca modificările schemei de minimis să fie discutate săptămâna viitoare în Guvern, după ce iniţial anunţase că propunerile urmează să fie aprobate chiar astăzi. „Proiectul este în circuitul de avizare din ministere, dar mâine (n.r. - azi) sigur nu va fi discutat în Guvern. Săptămâna viitoare voi presa să intre în Guvern, astfel încât să începem să finanţăm din 2014”, a spus Grapini. Ea a amintit că, în perioada 2014 - 2015, bugetul disponibil este de 500 milioane lei. Între modificările schemei se numără scăderea alocaţiei financiare maxime de la 200.000 la 100.000 euro, prelungirea duratei de înscriere la zece zile şi instituirea unui punctaj pentru fiecare proiect depus de firme. Important este că nu va mai funcţiona criteriul „primul venit, primul servit”, ca la sesiunea de înregistrare online de la finele lui august, când site-ul Ministerului Finanţelor s-a blocat iremediabil. Ba mai mult, formula „primul venit, primul servit” a fost eliminată şi de la toate cele şapte programe cu finanţare de stat, a punctat Grapini: „Aici nu suntem la promoţie de cratiţe, cine întinde mâna şi prinde zece ăla e şi s-a terminat. N-a ieşit bine şi eu am spus atunci că banii trebuie acordaţi celor care au o strategie coerentă. De aceea, am stabilit nişte punctaje pentru IMM care vor să acceseze programele. Am făcut un mic soft, prin care antreprenorii primesc şi un punctaj după ce completează formularele”.