Preşedintele organizaţiei Bistriţa-Năsăud a PD-L, deputatul Ioan Oltean, a anunţat, ieri, că toţi cei care vor candida din partea formaţiunii pentru un mandat de deputat sau senator vor trebui să contribuie financiar în campania electorală, iar banii vor fi daţi înainte: “Asigur că fiecare candidat va avea o cotă parte şi o va da înainte, nu după ce a pierdut sau a cîştigat. Am învăţat mai multe lucruri de la alegerile acestea (locale - n.r). Banii jos şi apoi intri în cursă! Eu cred că o campanie pentru un colegiu se poate face, în Bistriţa-Năsăud, cu 20.000-30.000 de euro”. În opinia lui Oltean, sumele vehiculate în presă, de 100.000 de euro, sînt “exagerate”. Liderul PD-L a explicat că, din punctul său de vedere, nu este normal ca partidul să suporte toate cheltuielile de campanie ale candidaţilor: “Pe un vot uninominal, fiecare candidat va avea un aport financiar, nu va suporta partidul toate cheltuielile. Nu numai pentru că nu are de unde, ci pentru că nu e nici normal. Fiecare candidat va trebui să aibă un aport financiar, mai mare sau mai mic, în funcţie de posibilităţile fiecăruia, însă partidul va fi alături de ei şi îi va sprijini, incontestabil. În ceea ce priveşte dimensiunea cheltuielilor, aceasta depinde de mai multe elemente. Un candidat cu notorietate mai mare va avea cheltuieli mai mici”. “Va fi o mare bătălie şi vom prefera să cheltuim de la partid mai mulţi bani cu un candidat care are un cont mai puţin umflat decît să susţinem un candidat foarte bogat dar care nu are nicio şansă”, a mai spus Oltean.