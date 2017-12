Banii necheltuiţi în 2013, reîmpărţiţi

17:48:39 / 11 Ianuarie 2014

De ce?

Sint perfect deacord cu comentariul 2.A aratat perfect realitatea.Orealitate cruda,care ne ingrijoreaza,ca nu este primul an cind se intimpla acest asa-zis "fenomen".Acesti bani (nu putini),nefolositi prin incompetenta crasa a factorilor de conducere responsabili in acest domeniu (director economic si vice-primar) ,sunt bani care ar fi putut contribuii la:dezvoltare,intretinere,cofinantari proiecte,plata la timp a datoriilor sociale si de functionare,la achitarea obligatiilor legale ale administratiei fata de cetateni.Cu ce credibilitate mai pote sustine acum administratia locala solicitari de bani de la guvern pentru investitii sau echilibrare bugetara.Acum acei bani se vor cheltuii cu o minima eficienta si o lipsa totala de transparenta.Daca pina acum un an primarul (care nu are expertiza economica din ce se cunoaste public) era la mina si incompetenta nu de putine ori dovedita a unei dir. economice,care nu stim cum si prin ce miracol mai ocupa inca acel post,acum a avut si un ajutor " de inalta specialitate economica" asa cum ii place sa se prezinte,in persoana vice-primarului, Astfel s-a vazut foarte clar ca vicele are aceiasi lipsa totala de competenta in toate domeniile activitatii sale inclusiv in domeniul in care se declara specialista.Se vede clar ce prapad a facut in orasi impreuna cu toata clica de super-inconpetenti pe care i-a adus(spunind totdeauna ca tot ce face ,face numai cu acordul primarului).Este adevarat domnule primar?Toate aceste realitati .ca si altele ,va aduc domnule primar mari deservicii.Oare nu observati aceste lucruri?Ce aveti de gind sa faceti cu persoanele mai sus mentionate care ca si cu altele,care sapa cu spor la discreditarea dumneavoastra in ochi cetatenilor?Vom fi foarte atenti si vom urmarii modul in care ve-ti actiona si reactiona in continuare. Aveti grija sa nu fie prea tirziu.