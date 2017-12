„Banii nu au fost mită, ci o ... atenţie din partea afaceristului gălăţean”

Procesul în care fostul angajat al Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa, cms. Claudiu Bucur, este judecat pentru luare de mită, a început, ieri, la Curtea de Apel Constanţa. Împreună cu Bucur este judecat şi Dănuţ Mitiş, acuzat de complicitate la aceeaşi infracţiune. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, în cursul lunii noiembrie 2008, Claudiu Bucur, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a pretins, prin intermediul lui Dănuţ Mitiş, o cunoştinţă comună a poliţistului şi a denunţătorului Ioan Alexandru, şi a primit, în mai multe tranşe, suma totală de 15.000 de euro. Banii i-au fost daţi de Ioan Alexandru, patronul unei firme din Galaţi, pentru ca Bucur să dea o soluţie favorabilă într-un dosar penal în care era cercetat un angajat al societăţii administrate de denunţător. Pe 1 decembrie anul trecut, poliţistul Bucur a fost prins în flagrant de ofiţerii şi procurorii anticorupţie, pe drumul care duce spre localitatea constănţeană Hîrşova, după ce a primit 11.000 euro şi 4.000 lei, bani ce reprezentau a doua tranşă din suma cerută. A doua zi, Bucur a fost arestat de Curtea de Apel Bucureşti, iar, cîteva zile mai tîrziu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins recursul formulat împotriva măsurii arestării preventive. Ancheta DNA a scos la iveală faptul că Bucur ancheta sustragerea a două role de tablă navală, în valoare de 133.000 de lei, care plecaseră de la SC Mittal Galaţi spre Romtrans Agigea, dar au dispărut pe drum. Se pare că şoferul, Vasile Novac, a vîndut tabla în Galaţi, iar un şef de tură de la Romtrans, Iulian Florea, a semnat şi a pus ştampila pe documentul care atesta că marfa a ajuns la Agigea. Bucur a declarat în faţa judecătorilor că îl cunoaşte pe Dănuţ Mitiş mai demult, înainte de a se petrece faptele pentru care a fost arestat. El a povestit apoi cum şeful său, comisarul şef Traian Bureţea, i-a repartizat dosarul privind furtul rolelor de tablă şi, imediat după ce acesta a ajuns pe masa lui, l-a contactat pe Dănuţ Mitiş. Poliţistul ştia că Mitiş este în relaţii apropiate cu Ioan Alexnadru, administratorul firmei din Galaţi la care lucra şoferul Vasile Novac şi de aceea l-a anunţat că dosarul este la el pe birou şi că trebuie să îl soluţioneze. „Mitiş mi-a spus că, pentru urgentare, administratorul face cinste, dar nu i-am cerut 12.000 de euro şi nici nu l-am ameninţat că îi voi face dosar penal dacă nu primesc banii!”, a spus Bucur. Ulterior, Bucur s-a întîlnit cu Mitiş, care i-a dat, din partea lui Ioan Alexandru, un plic, în care a constatat că se află suma de 3.000 de euro. Întrebat de judecător de ce nu a înapoiat banii, mai ales că ştia faptul că Ioan Alexandru şi societatea lui nu aveau nicio implicaţie penală în dosarul pe care îl instrumenta, Claudiu Bucur a răspuns: „Dacă a zis omu’ că face cinste?!...” La cîteva zile, Mitiş l-a sunat pe Claudiu Bucur şi i-a spus că Ioan Alexandru vrea să se vadă cu el, pentru a-i aduce la cunoştinţă în ce stadiu se află dosarul. „E adevărat că atunci cînd am plecat la Hârşova l-am sunat pe Mitiş şi i-am spus să mă însoţească, dar era plecat din localitate, aşa că am mers singur!”, a afirmat Bucur. Poliţistul s-a întîlnit cu Alexandru, care l-a întrebat cum poate face să îşi recupereze banii de la SC „Mittal Galaţi”, firmă cu care încheiase un contract, dar pe care şoferul hoţ îl încălcase. „I-am spus că nu îl pot ajuta în această problemă. Apoi, omul de afaceri a vrut să fie atent cu mine, aşa că m-a invitat la un restaurant, unde mi-a înmînat un plic în care habar nu aveam ce este. Abia cînd au intrat procurorii DNA am aflat că în plic se aflau 11.000 de euro şi 4.000 de lei, în bancnote pe care era scris „mită”. În sala de judecată au venit să asiste la proces, dar şi pentru că fuseseră citaţi în vederea audieirii, şi cei trei despre care s-a tot scris că l-ar fi îndemnat pe Bucur să ia mită: comisarul Nicolae Olăreanu, comisarul Paraschiv Caliţoiu şi comisarul şef Traian Bureţea. Ei au plecat cu puţin înainte de a se termina audierea lui Claudiu Bucur, în vreme ce fostul şef al Poliţiei Transporturi Constanţa, Ioan Bucur, condamnat anul trecut la un an de închisoare pentru luare de mită, prezent şi el la proces, a rămas în sală pînă la sfîrşit. La termenul din 26 ianuarie va fi audiat celălalt inculpat, Dănuţ Mitiş.