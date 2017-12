Banii pentru diguri “s-au furat ca-n codru”

În urmã cu aproximativ o lunã, câþiva din miniºtrii Cabinetului Boc recunoºteau cã au minþit populaþia în ceea ce priveºte situaþia economicã actualã. Alþii spuneau cã Executivul ar mai fi putut sã mintã încã 5-6 luni pentru a ascunde situaþia drasticã a României. În urmã cu o sãptãmânã, preºedintele Traian Bãsescu spunea cã locuitorii unei comune afectate de inundaþii mint atunci când spun cã au fost banii alocaþi pentru diguri. “Minþiþi. Nu a fost alocat niciun ban. Asta pot sã vã spun sigur”, declara Bãsescu. Secretarul de stat pentru Relaþia cu Parlamentul, Valentin IIiescu, l-a contrazis public pe preºedinte. El a declarat cã un raport “devastator” al Curþii de Conturi aratã cã banii pentru diguri alocaþi dupã inundaþiile din 2008 “s-au furat ca în codru”. “Nu înþeleg de ce Curtea de Conturi þine sub fund acest document legat de modul în care au fost cheltuiþi, în 2008, banii pentru asemenea intervenþii, ca urmare a inundaþiilor din acel an, ca urmare a deciziilor luate ulterior, de construirea unor diguri care sã protejeze localitãþile ºi populaþia. Este un raport devastator care evidenþiazã, negru pe alb, cu subiect ºi predicat, cã s-a furat ca în codru ºi cã s-au alocat bani pentru localitãþi în care nu trece niciun râu”, a declarat Valentin Iliescu. El a adãugat cã s-a supralicitat în tot ce înseamnã evaluarea acelor lucrãri, cu efecte destul de modeste în ce priveºte protecþia acelor localitãþi, a culturilor agricole ºi a vieþilor omeneºti. “Este ciudat cã, în comuna Hãlãuceºti, în documente apar lucrãri efectuate pe câþiva kilometri, când, în realitate, s-au fãcut îndiguiri pe doar 200 de metri”, a afirmat Iliescu. Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul a mai precizat cã va prezenta public acel raport, sãptãmâna viitoare, iar acesta conþine situaþii din mai multe localitãþi din þarã. Imediat dupã declaraþia secretarului de stat, un fost ministru al Mediului, Attila Korodi, a început sã se disculpe. “Curtea de Conturi face astfel de analize, e ºi normal. Dar eu nu ºtiu nimic de existenþa vreunui astfel de raport al Curtii de Conturi. Eu am gestionat problema o jumatate de an, însã nu mi s-au semnalat astfel de informaþii. Apele Române au obligaþia de a duce la bun sfârºit orice investiþie decisã de Guvern”, a declarat Korodi. Aºa cum era ºi normal, fostul ministru a aruncat imediat problema în ograda Apelor Române, instituþie despre care spune cã a avut responsabilitatea de implementare.