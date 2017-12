Banii pentru sectorul Tineret-Sport, mai puţini

Bugetul total alocat pentru Tineret - Sport în 2010 va fi de 356 milioane de lei, potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS). Ministrul MECTS, Daniel Funeriu, a declarat că bugetul federaţiilor sportive a fost suplimentat cu 20 de milioane de lei, printr-un amendament aprobat de Comisia Buget-Finanţe. „Faţă de 2009, bugetul pe componenta Tineret - Sport, din cadrul MECTS, a fost mai scăzut cu 8%, ceea ce făcea ca bugetele federaţiilor sportive naţionale să scadă cu 40-50%. Sportul a reprezentat totdeauna aprox. 75% din componenta Tineret - Sport, astfel încât am încercat să găsim resurse pentru a suplimenta bugetele federaţiilor”, a explicat Daniel Funeriu. El a adăugat că, în total, componenta Tineret - Sport va avea un buget de 356 milioane de lei, din care bugetul strict al federaţiilor sportive naţionale va fi de 73 de milioane de lei. „Bugetul acordat federaţiilor sportive este sub nivelul din 2009, dar peste cel din 2008. Am susţinut suplimentarea bugetului la Comisia Buget - Finanţe, motivele fiind multiple. Astfel, anul 2010 va fi unul dificil şi încărcat pe plan competiţional şi este nevoie de sume adecvate pentru susţinerea acestui calendar, a mai declarat Daniel Funeriu. Ministrul Sportului a dezvăluit că de-a lungul vieţii a fost marcat de două evenimente sportive: „Primul eveniment care m-a marcat a fost lupta extraordinară dusă de Ivan Patzaichin, la Jocurile Olimpice de la Munchen, când a încheiat seriile de calificare cu pagaia ruptă şi a trecut linia de sosire vâslind doar cu acel ciot, pentru ca ulterior să câştige medalia de aur. Al doilea eveniment care m-a marcat a fost când Andreea Răducan a pierdut medalia de aur, din cauza lipsei de profesionalism a medicului echipei”.