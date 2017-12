Bank of America, acuzată de spionaj

Gruparea Anonymous a declarat că a reuşit să obţină acces la date confidenţiale legate de Bank of America, care confirmă faptul că această instituţie bancară este implicată în activităţi de spionaj şi colectare de date referitoare la persoane private. Astfel, grupul Par:AnolA, reprezentând direcţia de informaţii a Anonymous, susţine că a reuşit să stocheze 14 gigabytes de date referitoare la sute de şefi din cadrul unor companii precum Bloomberg, Thomson Reuters, TEKSystems etc. Aceste companii, potrivit Anonymous, au angajat în ultimul an personal în sarcina căruia intră colectarea de date şi spionarea unor presupuşi hackeri şi militanţi sociali din lumea întreagă. Par: AnolA susţine că a obţinut respectivele date din mai multe servere vulnerabile din SUA şi Israel, precum şi cu ajutorul unor binevoitori cu legături în companiile enumerate. ”Analizând informaţiile, a devenit clar că Bank of America, TEKSystems etc au colectat în mod premeditat date despre membrii Anonymous şi activişti sociali precum cei din mişcarea Occupy Wall Street”, afirmă gruparea într-o declaraţie făcută publică vineri. La începutul lunii februarie, această grupare şi-a asumat un atac împotriva serverelor Rezervei Federale a SUA, indicând că a obţinut acces la datele vizând 4.000 de directori de bănci.