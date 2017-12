Bank of London&The Middle East - prima bancă interesată să opereze în România conform legii islamice

Bank of London&The Middle East, înregistrată în Marea Britanie, este prima instituţie de credit care ar putea desfăşura în România operaţiuni în conformitate cu legea islamică, Sharia, unde una dintre regulile de bază este interzicerea perceperii de dobînzi. Instituţia de credit a notificat recent Banca Naţională a României privind intenţia de a furniza servicii directe pe piaţa românească. Principalul acţionar al Bank of London&The Middle East este instituţia kuweitiană de credit Boubyan Bank, care controlează 20% din capital. Un pachet reprezentînd 54% din acţiunile Bank of London&The Middle East este deţinut de fonduri de pensii şi alte instituţii financiare, iar restul titlurilor aparţin unor companii de investiţii şi unor investitori privaţi.

Banca intenţionează să desfăşoare în România toată gama de servicii permise pentru instituţiile înregistrate în UE. Sharia reprezintă un sistem de legi inspirat din învăţămintele Coranului, cartea de căpătîi a lumii musulmane, care priveşte atît viaţa politică şi socială, cît şi pe cea economică din ţările musulmane. Băncile care funcţionează potrivit Sharia nu pot acorda sau percepe dobînzi, sistemul fiind de participare a investitorilor la pierdere şi profit. De asemenea, fondurile obţinute de la astfel de bănci nu pot fi utilizate pentru finanţarea anumitor tipuri de afaceri, precum cele cu alcool. În ultimii zece ani, băncile islamice au înregistrat creşteri anuale de 10-15% şi au început să-şi extindă operaţiunile, astfel că, în prezent, desfăşoară operaţiuni în peste 50 de state. Instituţiile de credit care operează conform Sharia încep să fie din ce în ce mai prezente în ţări cu sisteme financiare convenţionale, precum Marea Britanie şi Japonia.

După aderarea României la UE, băncile înregistrate în state membre UE care depun notificări pot vinde produse direct clienţilor din România, fără să deschidă, însă, o sucursală. Acestea funcţionează în regim de sucursală şi nu se supun reglementărilor de prudenţialitate elaborate de BNR. În România, mai operează o singură bancă cu acţionariat dintr-o ţară majoritar musulmană, Blom Bank Egypt, Sucursala România, însă această instituţie funcţionează conform sistemului financiar convenţional. Pînă în prezent, 73 de instituţii de credit înregistrate în UE au depus notificare la BNR pentru furnizarea de servicii în mod direct în România.