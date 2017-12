Baracă făcută scrum

O familie de constănţeni care locuia într-o baracă improvizată pe malul mării, a rămas fără acoperiş, vineri seară, în urma unui scandal pornit de la băutură. Şapan Şaban, de 38 de ani, a declarat că, în urmă cu câteva ore de producerea incendiului, s-a certat cu fratele său, Memet Şaban, de 32 de ani, aflat în stare de ebrietate. „A zis că dă foc la baracă dar am crezut că glumeşte. După ce a plecat, i-am luat pe cei trei copii ai mei şi am plecat la spital unde soţia este internată cu fata cea mică. Când am revenit acasă, am găsit pompierii“, a declarat Şapan Şaban. Flăcările au fost observate de mai multe persoane care locuiesc în zonă care au chemat pompierii care nu au mai putut salva nimic. Oamenii legii spun că asemenea incidente au loc foarte des între persoanele care îşi fac adăposturi pe malul mării şi că cei care au cel mai mult de suferit sunt copiii.(F.C.)