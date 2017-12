Barack Obama îşi prezintă oficial echipa care se va ocupa de economie

Preşedintele ales al SUA va anunţa oficial, azi, echipa care se va ocupa de economie la Casa Albă. Consilierul lui Barack Obama, David Axelrod, a confirmat nominalizarea lui Timothy Geithner, în vîrstă de 47 de ani, în postul de secretar al Trezoreriei, în timp ce Bill Richardson va fi nominalzat în funcţia de secretar al Comerţului. Timothy Geithner, care este în prezent preşedintele Băncii Centrale din New York şi vicepreşedinte al comitetului monetar al Rezervei Federale, era considerat favorit pentru a ocupa acest post-cheie de cîteva zile. Este unul dintre principalii artizani ai măsurilor de excepţie luate de Rezerva Federală pentru a ajuta economia americană să treacă de criză. Fostul secretar al Trezoreriei din administraţia lui Bill Clinton, Lawrence Summers, în vîrstă de 53 de ani, ar urma să fie numit director al Consiliului Economic al Casei Albe. Acesta va deveni astfel principalul consilier economic al preşedintelui Obama şi va coordona politica sa în acest domeniu. Peter R. Orszag ar trebui să fie numit director pentru Buget al Casei Albe, un alt post important în perioada crizei economice.

Barack Obama a anunţat, sîmbătă, că le-a cerut consilierilor săi să pregătească un plan de relansare economică care să permită crearea a 2,5 milioane de locuri de muncă în următorii doi ani. Anunţul este o mărturie a voinţei lui Barack Obama de a ataca fără întîrziere cea mai gravă criză financiară din ultimii \'70 de ani. De la începutul anului, economia americană a pierdut 1,2 milioane de locuri de muncă, iar preşedintele democrat ales a avertizat că alte cîteva milioane ar putea fi desfiinţate anul viitor, dacă nu va fi luată nicio măsură.

Nu numai criza economică este o problemă-cheie a viitoarei administraţii. Amplasarea scutului anti-rachetă în Europa lasă relaţiile ruso-americane în cel mai mare impas de la încheierea Războiului Rece. În plus, 30 de primari cehi, care se opun planului de amplasare a scutului antirachetă în apropierea localităţilor lor, i-au scris lui Barack Obama, pentru a-i cere să oprească acest „proiect periculos”. Scrisoarea aminteşte că două treimi dintre cehi nu sînt de acord, că proiectul nu figurează în programul niciunui partid politic şi nu a fost niciodată discutat public înainte ca Guvernul premierului Mirek Topolanek să semneze acordurile bilaterale cu administraţia de la Washington. Prevăzut să fie amplasat pe un fost teren militar la circa 70 de kilometri la sud-vest de Praga, radarul, cu o rază de acţiune de circa 800 de kilometri, trebuie cuplat cu zece interceptoare din Polonia. Sistemul este menit conform SUA să prevină eventuale atacuri ale unor state ca Iranul.

Un prim semn de inconsistenţă între promisiunile electorale şi viitoarea activitate la Casa Albă a fost deja identificat. Barack Obama a promis în campania electorală că va introduce pe şosele un milion de maşini ecologice pînă în 2015, însă noua sa limuzină prezidenţială nu va respecta acest principiu Autovehiculul pregătit pentru preşedintele ales al SUA este un monstru devorator de combustibil produs de General Motors, companie care are probleme mari în contextul crizei economice. Maşina arată ca un Cadillac negru, dar are funcţiile unui tanc. Automobilul blindat, cu acoperiş înălţat şi geamuri cu o grosime de circa 12,5 centimetri, cauciucuri ranforsate şi structură din oţel, aluminiu, titaniu şi ceramică, are la bază camionetele de tip GMC 2500, care consumă circa 3,7 litri de combustibil la 16 kilometri. Trei astfel de automobile sînt în procesul de producţie, pentru ca două dinte ele să poată fi folosite pentru a distrage atenţia. Maşina este construită special pentru a rezista bombelor plasate pe marginea drumului şi focurilor de armă, în timp unii experţi afirmă că pe piaţă există unele modele, precum Mercury Mariner de la Ford, care ar fi putut fi adaptate nevoilor preşedintelui. Barack Obama şi-a reiterat însă promisiunile din campanie, privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80% pînă în 2050 şi de a investi 15 miliarde de dolari anual în tehnologii ecologice, în pofida crizei economice.