Barbara Walters se pensionează

Celebra jurnalistă a televiziunii americane Barbara Walters, prima femeie care a moderat o emisiune zilnică în anul 1976, a anunţat că se va pensiona de anul viitor. Barbara Walters, în vârstă de 83 de ani, şi-a început cariera în jurnalismul de televiziune în anul 1961, ca şi co-prezentatoare a emisiunii matinale a canalului NBC, The Today Show. 15 ani mai târziu, s-a mutat la postul concurent ABC, prezentând jurnalul televizat de prime time Evening News, o premieră pentru o femeie jurnalist. Barbara Walters a devenit însă un veritabil star al micului ecran american, odată cu apariţia talk-show-ului zilnic The View, pe care l-a produs în 1997 şi a cărui co-prezentatoare este şi acum. În această emisiune de succes, femeile şi animatorii vorbesc pe subiecte de actualitate şi îşi exprimă opiniile în legătură cu absolut orice. ”Sunt foarte fericită de decizia mea”, a scris Barbara Walters pe site-ul ABC, declarându-se încântată că emisiunea The View va fi menţinută după plecarea sa.

De-a lungul anilor, Barbara Walters a intervievat personalităţi politice, precum Fidel Castro, Anuar el-Sadat, Menahem Begin şi toţi preşedinţii SUA şi pe soţiile acestora, de la Richard Nixon, dar şi celebrităţi ca Michael Jackson, Tom Cruise şi Angelina Jolie.