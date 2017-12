Bărbat achitat definitiv după 283 de zile de arest preventiv

13:37:52 / 11 Iunie 2015

Ha ???

Stirea asta e un exemplu concludent pentru modul in care se face presa in Romanica. Carevasazica omul era suspectat de crima si a fost achitat. Concluzie : nu a comis infractiunea pentru care fusese retinut. Daaaaar ... i se refuza despagubirile pe motiv ca in cazul sau "arestul preventiv a fost justificat". Asta e o fractura logica ce poate avea doar doua explicatii : 1. onor judecatorul era rupt de beat sau 2. informatia este prezentata trunchiat cu scopul de a manipula opinia publica impotriva ideii de justitie si a institutiei arestului preventiv. Eu as merge pe a doua varianta. :)