Bărbat acuzat că şi-a violat propria mamă!

„Din cauza băuturii am făcut totul! Oricum, ea e de vină, pentru că era îmbrăcată sumar şi a vrut să mă seducă”. Asta a declarat în faţa poliţiştilor Mihai Tercaru, un bărbat de 34 de ani, din localitatea Ostrov, acuzat că şi-a violat propria mamă... Cazul cutremurător a avut loc duminică după-amiază. Victima povesteşte, încă în stare de şoc, coşmarul pe care l-a trăit... „Cred că era ora 16.30. A venit acasă beat! El lucra ca cioban la stână, dar era ziua lui liberă. Eu doar ce intrasem în locuinţă, nu mai ştiu ce căutam. La un moment dat, a venit după mine, m-a trântit pe podea, mi-a dat o palmă peste faţă şi mi-a zis să mă dezbrac. Am crezut că mă omoară. M-a violat şi apoi a plecat, probabil la cârciumă. Eu am fugit imediat la nora mea şi i-am spus ce mi-a făcut. Îi dai viaţă, îţi rupi de la gură ca să îl creşti, iar când se face mare, îţi face o nenorocire ca asta! Este un beţiv şi un puturos. A făcut numai scandaluri, a fost implicat în bătăi, a ajuns şi la închisoare”, a declarat, cu lacrimi în ochi, mama suspectului. Femeia spune că, în ultima perioadă, a avut parte numai de nenorociri. „În urmă cu trei luni a murit cuscra, acum şase săptămâni s-a prăpădit soţul meu, iar duminică s-a întâmplat grozăvia aceasta“, a povestit femeia de 54 de ani.

„ESTE UN ANIMAL!“ Rudele lui Mihai Tercaru spun că acesta este un individ iute la mânie. „Ştiam că este foarte agresiv. Şi pe mine m-a înjurat şi ameninţat de multe ori. O dată m-a atacat cu un cuţit şi m-a muşcat de mână când am sărit să îl apăr pe soţul meu, fratele lui. Dar să facă aşa ceva? Eu am o fetiţă de un an, mă gândesc cu groază acum că ar fi putut să intre şi peste noi“, a declarat Liliana Tercaru, cumnata agresorului. Costică Tercaru, fratele suspectului, spune că la început a crezut că povestea este o înscenare. „M-a sunat soţia şi mi-a spus că fratele meu mai mare ar fi tăbărât pe mama şi ar fi violat-o. Nu am crezut prima dată... Am zis că totul e o înscenare, că poate mama are duşmănie pe el şi vrea să îl bage la puşcărie. Sincer, nu m-am aşteptat la aşa ceva. Ultima dată am vorbit cu el luni dimineaţă, când a venit la mine să bea o cafea. Mi-a spus că totul este o minciună. Când am auzit, însă, că vrea ca mama să îşi retragă plângerea, mi s-a părut suspect. Păi, dacă nu este adevărat, de ce să o retragă? Atunci mi-am dat seama că minte. Pentru ce a făcut nu o să pot să îl iert niciodată! Asemenea oameni nu trebuie să stea în libertate. Este un animal. Este groaznic, nici un câine nu ar face aşa ceva“, a spus Costică Tercaru.

ÎŞI ACUZĂ MAMA Reţinut de anchetatori, Mihai Tercaru a recunoscut că a întreţinut raporturi sexuale cu mama lui, dar a susţinut că totul s-a întâmplat cu acordul femeii. El a declarat că a consumat alcool, iar apoi a plecat spre casa mamei lui. Când a ajuns, susţine suspectul, aceasta era îmbrăcată cu o bluză transparentă. Individul a mai susţinut că a mers în camera lui, acolo unde mama sa l-a urmat, şi că, după ce femeia s-a dezbrăcat, au întreţinut raporturi sexuale. Mihai Tercaru le-a spus anchetatorilor că apoi a plecat în comună, ca să mai bea o bere. Bărbatul a fost audiat, marţi, de procurori, iar magistraţii Judecătoriei Medgidia l-au arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de viol.

CONDAMNAT Mihai Tercaru a fost eliberat din penitenciar în urmă cu un an şi patru luni. El fusese condamnat de Tribunalul Constanţa la cinci ani de închisoare pentru lipsire de libertate, vătămare corporală şi violare de domiciliu. Anchetatorii spun că, la sfârşitul anului 2008, Mihai Tercaru, înarmat cu o şurubelniţă, a intrat într-o casă din apropierea oraşului Băneasa, pentru a-şi convinge soţia, care îl părăsise, să se întoarcă acasă. Pentru că a fost refuzat, individul s-a răzbunat pe iubitul femeii, pe care l-a înţepat cu şurubelniţa de câteva ori, iar apoi l-a dus, sub ameninţare, câţiva kilometri pe jos, pe câmp.