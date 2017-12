Bărbat dispărut, căutat de polițiști

Polițiștii Secției 5 încearcă să dea de urma unui bărbat care a dispărut, marți, din Secția Clinică Dermato-venerologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, din zona Abator. Pacientul, Apostol Jaca, de 58 de ani, din Medgidia, fusese internat în aceeași zi. „A mers la spital, împreună cu soția lui. I s-a explicat de ce a fost internat și a fost de acord. Nu a lăsat să se înțeleagă faptul că ar fi vrut să plece. Marți seară, pe la ora 19.00, au sunat cei de la spital și au spus că Apostol a plecat din unitatea medicală, cel mai probabil în jurul orei 17.00. Am mers imediat la Poliție și am sesizat dispariția. Am făcut mai multe afișe pe care le-am lipit în zona Abator, în speranța că l-a văzut cineva și mă sună. Avem doar această fotografie în care chipul lui se vede mai bine. Din păcate, însă, până acum nu am primit nicio veste, parcă a intrat în pământ“, a declarat, pentru „Telegraf“, Gheorghe Jaca, fratele bărbatului dispărut. Totodată, familia acestuia spune că Apostol avea la el pantaloni negri, o cămașă de aceeași culoare, cu dungi albe, și un pulover. Persoanele care pot furniza informații referitoare la acest caz sunt rugate să apeleze linia unică de urgență 112, dispeceratul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, la 0241.611.364, interior 20005, sau numărul de telefon 0760.151.518, care îi aparține fratelui bărbatului dispărut.