Bărbat dispărut fără urmă!

Polițiștii din comuna constănțeană Mihail Kogălniceanu încearcă să dea de urma unui bărbat de 67 de ani, care a dispărut de câteva zile, fără urmă. Oamenii legii spun că Mircea Popa a plecat de acasă miercuri dimineață, către o familie din comună pe care o ajuta la treburile gospodărești. Are o pensie de doar 700 de lei și încerca să mai câștige un ban în plus. Soția lui spune că omul era foarte dezamăgit că, după o viață de muncă, primea atât de puțini bani din partea statului. În ziua respectivă, aceasta l-a sunat, iar Mircea Popa i-a spus că nu se mai întoarce acasă. Femeia a crezut că vorbește la supărare și că își va reveni... A început să se îngrijoreze, însă, și a mers la Poliție. Anchetatorii spun că Mircea Popa are 1,70 metri înălțime, 80 de kilograme, față ovală, ochi căprui, păr cărunt. În ziua dispariției, acesta purta un tricou albastru, cu dungi gri, pantaloni din stofă de culoare vernil și papuci galbeni. Persoanele care pot oferi informații legate de acest caz sunt rugate să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliție.