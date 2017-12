Bărbat îngropat sub un mal de pământ

Gest extraordinar de curaj al unui poliţist, care, ajutat de doi pompieri militari, a reuşit vineri să salveze viaţa unui bărbat rămas captiv într-o conductă dezafectată. Totul s-a întâmplat pe un câmp aflat în apropierea comunei constănţene Bărăganu, după ce victima, despre care poliţiştii cred că tăia o ţeavă metalică, aparţinând Agenţiei de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), a fost îngropată la trei metri sub nivelul solului, în urma surpării unui mal de pământ. „Ne aflam în patrulare în această zonă, în apropierea fostei staţii de pompare, când am zărit două persoane care dădeau târcoale. Când ne-am apropiat, cei doi bărbaţi au dispărut sub pământ, intrând printr-o groapă săpată chiar de ei pentru scoaterea bucăţilor de conductă. Am anunţat imediat Poliţia”, a declarat inginer Didina Ciogolea, inspector de specialitate în cadrul ANIF. „Când am ajuns la faţa locului, am descoperit că malul de pământ s-a surpat, din cauza tăierii conductei. Am intrat prin groapa săpată de suspecţi şi am înaintat aproximativ 15 metri în conductă. La un moment dat, am reuşit să dau de unul dintre bărbaţi. Mi-a spus că se simte rău şi că este blocat, că nu se poate mişca. Era conştient în momentul în care l-am găsit. Am încercat să-l trag de acolo, dar nu am putut, aşa că am cerut ajutorul pompierilor militari. Lângă groapă am găsit un aparat de tip autogen folosit pentru tăierea conductei, iar în incinta fostei staţii de pompare am găsit mai multe butelii”, a povestit agentul Robert Sârbu, şeful postului de poliţie Bărăganu.

ACT DE CURAJ În zonă au sosit în scurt timp un echipaj de descarcerare, o autospecială de pompieri, două ambulanţe, dar şi poliţiştii din zonă. Salvatorii au început imediat să caute soluţii pentru eliberarea bărbatului rămas captiv. O intervenţie directă ar fi implicat riscuri majore, în condiţiile în care malul de pământ s-ar fi putut surpa şi mai mult în orice moment, riscând să-i îngroape şi pe salvatorii care ar fi încercat să pătrundă în conductă. A fost nevoie de un gest de curaj deosebit din partea agentului de poliţie Robert Sârbu, care a intrat din nou în conductă, alături de doi pompieri, riscându-şi viaţa, şi a reuşit să ajungă lângă victima imobilizată şi rănită. După câteva minute, care au părut ore pentru toţi cei rămaşi la suprafaţă, agentul de poliţie l-a eliberat pe bărbat de sub bolovanii care se prăbuşiseră peste el. Victima a fost scoasă din conducta pe o targă trasă cu o funie de pompieri. „Mi-am luat inima în dinţi pentru că ştiam că trebuie să acţionăm cât mai rapid cu putinţă, mi-am asumat riscul şi am intrat în conductă, alături de doi pompieri, fără de care nu aş fi putut face nimic. Am ajuns lângă bărbat şi am dat la o parte de pe el bolovanii de pământ. Era conştient, mi-a spus că îl doare mâna şi că nu poate să respire. Sincer, nu ştiu cât ar mai fi rezistat acolo. L-am întrebat dacă mai e cineva îngropat, pentru că iniţial ştiam că două persoane fuseseră prinse sub malul de pământ. Mi-a spus că celălalt bărbat reuşise să iasă de acolo chiar înainte de sosirea Poliţiei”, a povestit agentul Robert Sârbu. „A fost o intervenţie dificilă, dar am reuşit să o ducem la bun sfârşit. Din fericire, victima a fost salvată. În momentul în care am adus-o la suprafaţă prezenta mai multe leziuni şi era semiconştientă”, a declarat cpt. Lucian Crăciun, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Medgidia, unul dintre pompierii care au intrat în conductă. Victima a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.