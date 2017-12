Bărbat lovit pe trecerea de pietoni

03:39:04 / 16 Ianuarie 2015

mda

e normal , la Lumina trecerile pietonale sunt aproape inexistente, Lumina are un primar viril casatorit cu una mai tinerica, mai incearca sa isi violeze viceprimarita si nu ii iese, da cacaturi de cadouri haine si eugenii de pasti si de craciun la sarantocii ce vin la biserici si cam atat. Cere lumea Rondo la intersectia Str Navodari cu soseaua Tulcei, la Pelicanului cu soseaua Tulcei, el nimic. Toata comuna e plina de praf pentru ca nu e in stare sa asfalteze si sa puna trotuare decat 2 -3 stradute, de parca voturile doar de pe acele strazi le-ar fi furat. E rusinos ce se intampla, suntem in zona metropolitana si nu neputem pune rufele la uscat pe sarma pentru ca se umplu de la praful de pe ulite ca nu le pot spune strazi.