Bărbat salvat de la moarte de un reporter Neptun TV

„Sinuciderea este ultima soluție la care apelează oamenii care suferă de depresie, atunci când ajung la concluzia că problema lor nu mai are nicio rezolvare”, este părerea specialiștilor cu privire la valul de sinucideri care a cuprins România de o săptămână încoace. Numai în județul Constanța, în ultimele trei zile, un tânăr de 26 de ani, din Mangalia, s-a spânzurat din cauza unei decepții în dragoste, iar un bărbat de 57 de ani, din Bărăganu, a încercat să-și ia viața, după ce și-a omorât soția. Cel mai răsunător caz însă a fost cel al femeii din București, care s-a aruncat de pe un bloc pe care a stat peste 30 de ore, amenințând că se omoară. Gestul acesteia a fost copiat de un constănțean supărat că, în urmă cu o lună, fusese părăsit de soție și rămăsese singur, cu doi copii mici. Viorel Pererva, de 44 de ani, din Topraisar, muncitor în construcții, a pus pe jar autoritățile, ieri dimineață, după ce a sunat la redacția Neptun TV și a anunțat că s-a urcat pe acoperișul unui bloc de 8 etaje, de unde vrea să plonjeze în gol. Ca să fie sigur că va fi găsit, individul a dat și adresa exactă la care urma să aibă loc sinuciderea. În scurt timp, o impresionantă desfășurare de forțe a cuprins zona de la intersecția străzii Amurgului cu Șoseaua Mangaliei, din Constanța. Mai multe mașini de pompieri ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea”, echipaje SMURD, ambulanțe, jandarmi și polițiști au înconjurat blocul aflat în construcție pe care Viorel Pererva se urcase. Militarii au umflat o saltea pneumatică, pe care au așezat-o la baza clădirii, în lateral.

MONITORIZARE PERMANENTĂ În timp ce oamenii legii puneau la cale planul de bătaie, reporterul Neptun TV, fost jurnalist al „Telegraf“, Mihai Tudorică, cel care vorbise la telefon cu sinucigașul, și-a făcut apariția și i-a anunțat că individul nu vrea să vorbească decât cu el. Cu toate că protocolul în astfel de situații nu permite intervenția vreunei persoane civile în negocierea cu sinucigașul, iată că autoritățile constănțene au găsit elasticitatea decizională necesară pentru a-l include pe jurnalist în scenariul de salvare, ducând astfel la bun sfârşit misiunea. Odată introdus în protocol, reporterul Neptun TV a fost în permanență monitorizat de oamenii legii, fiind îndeplinite toate măsurile de siguranță ale Poliției și ale ISU „Dobrogea”.

NEGOCIEREA În exclusivitate pentru „Telegraf“, Mihai Tudorică a povestit cum a ajuns să negocieze salvarea de la moarte a unui om, mai ales în contextul în care se afla pentru prima dată într-o asemenea situaţie. „Am urcat până la etajul 8 și de acolo, pe o scară de lemn, am ajuns pe acoperișul clădirii. Bărbatul stătea în fund, pe marginea blocului. Nu m-am apropiat prea mult de el, am stat la o distanță de aproximativ 5 metri. Am vorbit cu el despre problema care-l frământa, i-am spus că nu-și poate lăsa orfane fetițele, mai ales că mama lor le abandonase... Am încercat să-l fac să realizeze că gestul său este necugetat, nebărbătesc și că viața trebuie trăită. Era foarte supărat și nu voia să vadă niciun polițist în preajmă. Singura lui obsesie era soția, pe care o dorea înapoi acasă. Mi-a povestit că femeia se angajase la o firmă de pază, ca dispecer, și era convins că toate colegele ei o convinseseră să-l părăsească. A rămas singur, cu două fetițe de 6 și 11 ani, pe care-i era greu să le crească”, a declarat, pentru „Telegraf”, Mihai Tudorică. După aproape trei ore de discuții, timp în care reporterul a atins atât latura umană a individului, dar și pe cea profesională, vorbind cu el despre modul în care este construită clădirea pe care stăteau, Viorel Pererva a fost convins să renunțe la gestul fatal. „Chiar în clipa în care ne pregăteam să coborâm, a sunat șeful soției acestuia, care l-a anunțat că femeia vine să stea de vorbă cu el. Atunci s-a răzgândit și a zis că nu se dă jos de pe bloc până la sosirea femeii”, a mai povestit Mihai. Sinucigașul s-a ținut de cuvânt. Când a auzit vocea soției sale pe scara blocului, Viorel Pererva s-a liniștit brusc și și-a abandonat planul. El a coborât împreună cu reporterul Neptun TV până la etajul 8, de unde a fost preluat de polițiști, dar și de nevasta sa, care l-a certat pentru circul pe care l-a făcut. „Rufele murdare se spală în familie, nu trebuia să recurgi la acest gest”, i-a reproșat femeia lui Viorel Pererva. Cei doi soți au plecat împreună acasă, la Topraisar, nu înainte de a trece pe la secţia de Poliţie, pentru declaraţii.

DEPRESIA ATINGE COTE MAXIME Psihologii spun că asemenea cazuri apar în momentul în care depresia atinge cote maxime și omul nu mai vede „luminița de la capătul tunelului”. În unele situații, persoanele care amenință că se sinucid nu vor decât să tragă un semnal de alarmă, iar gestul lor este un strigăt de ajutor. „Cine e hotărât să se omoare reușește de la prima încercare. Cine vrea doar să atragă atenția familiei că are o problemă și că este disperat nu-și va duce niciodată gestul până la capăt. Pentru a depăși starea de depresie, omul are nevoie de ajutor psihologic sau psihiatric, însă nici așa nu își va putea reveni dacă nu recunoaște că are o problemă și nu se va lupta cu pornirile negative din interiorul său”, a declarat psihologul Cristina Dincu.