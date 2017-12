Bărbaţii, informaţi insuficient despre riscul declanşării cancerului de prostată

Medicii nu discută suficient de des cu pacienţii lor bărbaţi despre necesitatea efectuării unor analize medicale în vederea diagnosticării cancerului de prostată. Deşi medicii s-au declarat în general de acord cu necesitatea unei mai bune înţelegeri de către pacienţii lor bărbaţi a riscurilor şi beneficiilor aduse de analizele medicale efectuate pentru diagnosticarea cancerului de prostată, doar 69,9% dintre bărbaţii participanţi la un sondaj au declarat că medicii lor le-au vorbit despre nevoia de a face aceste teste medicale. Dintre aceştia, 71% au declarat că le-au fost explicate beneficiile acestor analize medicale - descoperirea cancerului într-o fază incipientă -, însă doar unui procent de 32% dintre ei le-au fost explicate şi riscurile acestei proceduri, precum începerea terapiei împotriva unor tumori cu un ritm de creştere foarte lent, care ar putea să nu le provoace niciodată neplăceri.

Medicii recomandă un control de rutină pentru toţi bărbaţii în vîrstă de peste 50 de ani, bazîndu-se pe presupunerea că o diagnosticare a cancerului de prostată într-o fază incipientă este benefică pentru tratamentul pacienţilor. Aceste teste constau în analiza unei probe de sînge, pentru detectarea unei proteine, denumită antigen specific prostatic (PSA). Cu toate acestea, în prezent există puţine dovezi că un test PSA efectuat pe scară largă ar putea să salveze un număr mare de pacienţi. Un studiu publicat în urmă cu o lună în ”Journal of the National Cancer Institute” din SUA a relevat faptul că un control de rutină pentru diagnosticarea cancerului de prostată a descoperit peste un milion de bărbaţi americani care prezentau diverse tumori la nivelul prostatei, dar care, altfel, nu sufereau în niciun fel din cauza acestora. Toate formele standard ale terapiei actuale - intervenţii chirurgicale, radioterapie sau terapie hormonală - produc efecte secundare neplăcute, cauzînd adeseori impotenţă şi incontinenţă.

Acest studiu s-a bazat pe rezultatele unui sondaj telefonic efectuat la scară naţională, în 2006 şi 2007, pe un eşantion de 375 de bărbaţi care fie au efectuat testul PSA, fie au discutat despre acest test împreună cu mediciilor lor în precedenţii doi ani. În total, 69,9% dintre respondenţi au discutat despre aceste analize, iar 14,4% dintre ei au ales să nu facă acest test. Cel mai adesea, medicii pun problema efectuării acestui test, iar 73,4% dintre ei îl recomandă. Doar 32% dintre pacienţi au declarat că le-au fost prezentate atît riscurile cît şi beneficiile acestor analize, precum efectele secundare ce apar în urma unui astfel de tratament. Cercetătorii americani au declarat că rezultatele studiului lor s-au bazat pe declaraţiile pacienţilor, însă ei au verificat acurateţea răspunsurilor consultîndu-se ulterior cu medicii acestor persoane. Cancerul de prostată este al doilea tip de cancer, ca frecvenţă pe plan mondial, după cancerul pulmonar şi face peste 254.000 de victime în fiecare an. Studiul a fost coordonat de medicul Richard Hoffman, de la Veterans Affairs Health Care System din New Mexico şi a fost publicat în ”Archives of Internal Medicine”.