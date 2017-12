Bărbatul care a huiduit-o pe Udrea a depus plângere pentru amenințare

După ce președintele Traian Băsescu a fost scuipat în Portul Constanța de un cetățean nemulțumit, un alt reprezentant de vază al apusei guvernări portocalii a simțit pe propria piele disprețul oamenilor simpli! Sosită la Constanța, sâmbătă, pentru a participa la alegerile interne pentru desemnarea președintelui Organizației Județene a PMP, Elena Udrea a fost abordată de un constănțean care a apostrofat-o și huiduit-o, acuzând-o că, împreună cu Emil Boc, i-a tăiat pensia. Gheorghe Grigore spune că, imediat după ce și-a exprimat nemulțumirile, a fost amenințat cu moartea... De frică, ieri dimineață, omul a mers la sediul Secției 1 Poliție Constanța, unde a depus o plângere. „M-au alergat patru indivizi care m-au amenințat cu moartea. Mi-au spus: „unde îți stau picioarele o să îți stea și capul!“. Asta înseamnă că or să-mi taie gâtul, nu?! Mă tem pentru viața mea! Tocmai de aceea am apelat la Poliție, ca să mă ajute. Mâine (astăzi - n.r.) trebuie să ajung iar la Secția 1. Polițiștii au spus că vom merge în locul în care s-a întâmplat incidentul, pentru a face o reconstituire“, a declarat Gheorghe Grigore. Bărbatul spune că gestul său de sâmbătă nu a fost, sub nicio formă, premeditat. „Eu veneam spre casă și Elena Udrea pleca. Geamul mașinii în care se afla era deschis în partea șoferului. Atunci i-am spus: „Alo! Madame? S’il vous plaît! Mi-ai tăiat pensia. Ați venit să cerșiți voturile la pensionari? Nu vă este puțin rușine?“ Imediat, șoferul a plecat. Este inadmisibil ca, după ce am muncit timp de 45 de ani ca șofer, să am o pensie de 1.000 de lei!“, a declarat Gheorghe Grigore. Scandalurile se țin scai de Elena Udrea. În luna mai, în timpul vizitei făcute de Udrea în parcul din comuna Nana, din județul Călărași, o bătrână a fost agresată de un apropiat al acesteia.