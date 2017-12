Bărbatul care a provocat explozia din Medgidia a murit

Gheorghe Chiriţă, bărbatul care a aruncat în aer scara unui bloc din municipiul Medgidia, a murit, duminică, în Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri (SCCPRA) din Bucureşti. „Avea arsuri severe pe 98% din suprafaţa corpului. Prognosticul a fost extrem de rezervat chiar din ziua internării“, a declarat dr. Adrian Stănculea, purtătorul de cuvânt al SCCPRA Bucureşti. Dezastrul de la Medgidia a avut loc pe 4 martie, în jurul orei 20.00. Investigaţiile au arătat că nenorocirea s-a produs din cauza exploziei unei butelii. „Se pare că de vină a fost o butelie mică, gen „turist”, de cinci litri, care a fost proiectată în apartamentul de vizavi“, a declarat şeful Biroului de Investigaţii Criminale Medgidia, cms. şef Constantin Rădoacă. Oamenii legii spun că Gheorghe Chiriţă a încărcat, cel mai probabil, butelia în apartament. În urma incendiului produs după deflagraţie, patru persoane aflate în locuinţa afectată au fost rănite. Mama şi soţia lui Chiriţă aveau arsuri pe aproape 60% din corp, în timp ce fetiţa sa de opt ani a fost internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu“ din Bucureşti, cu arsuri pe 45% din corp.

INCENDIU DEVASTATOR Martorii tragediei au povestit că, înconjuraţi de flăcări, Gheorghe Chiriţă şi soţia lui au sărit pe geam. „Am găsit-o pe mama lui chiar la intrare, aproape de tocul uşii, avea toată carnea plesnită pe ea. Un vecin a tras-o afară pe hol, iar apoi a intrat în flăcări după fetiţă. L-am urmat şi, după câteva momente, el a venit cu ea în braţe. Copila avea tot părul topit! Am luat-o în braţe şi am fugit afară, unde am lăsat-o în grija unor vecini. Am aflat că vecinul şi soţia lui s-au aruncat pe geam, pe copertina de la etajul I. Femeia a rămas agăţată acolo. Vecinii şi pompierii au venit în spate cu o pătură, în care ea a sărit“, a povestit Marius Vasile, un tânăr ce locuieşte deasupra apartamentului în care a avut loc explozia.